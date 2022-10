Lenovo lanceert IdeaPad Gaming Chromebook met heel ongelukkige timing

Lenovo heeft de nieuwste toevoeging aan zijn gaming-portfolio onthuld: de 16-inch Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook. Dit is daarnaast de allereerste cloud gaming-laptop van het bedrijf. Hij heeft vermogen, hogere snelheden en een verbeterd scherm. Hij is uitgerust met nieuwe ChromeOS-softwarefuncties, waaronder de mogelijkheid om gemakkelijk de nieuwste games te vinden en te openen terwijl je geniet van een verbeterde game-ervaring.

Er is alleen één klein nadeel en dat is dat Google Stadia binnenkort opgedoekt wordt. Op Twitter zagen we dat veel game-ontwikkelaars bijvoorbeeld niet op de hoogte waren van de plannen om de stekker uit Stadia te trekken. Lenovo heeft die boodschap duidelijk ook niet gekregen.

(Image credit: Lenovo)

Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook: specs en prijs

Deze IdeaPad Gaming Chromebook is in staat om grafisch veeleisende AAA en multiplayer online battle arena (MOBA) games te draaien. Het 120Hz WQXGA-scherm geeft een hoge kleurnauwkeurigheid en helderheid voor optimale prestaties in je games. Met ingebouwde Wi-Fi 6E2-connectiviteit, kunnen spelers genieten van nauwkeurige, responsieve gameplay.

Het toetsenbord op de IdeaPad Gaming Chromebook voorzien van vier zones gekleurde achtergrondverlichting voor een prachtige regenboog onder je vingers. De anti-ghosting functie en 1,5 mm toets travel zorgen daarnaast voor een meer responsieve en intuïtieve type-ervaring.

(Image credit: Lenovo)

De IdeaPad Gaming Chromebook is ontworpen voor gaming, maar ook geschikt voor werk en de school behoeften van het dagelijks leven te ondersteunen. Met tot 11 uur batterijduur, 8GB RAM-geheugen, 12e generatie Intel Core i5-chipsets en een FHD-webcam met geïntegreerde privacyshutter heb je alles wat je nodig hebt om productief te zijn. Een langere schermtijd zal bovendien geen probleem zijn vanwege de lage hoeveelheid blauw licht.

De Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook begint tot slot bij 599 dollar en zal naar verwachting beschikbaar zijn vanaf oktober 2022. Prijzen in euro zijn voorlopig onbekend.