Leak: DJI Avata met ander, uniek design

De DJI Avata drone is verschenen in een nieuwe gelekte foto die ons een betere kijk geeft op de indoor vliegende camera. Hierdoor wordt de recente vrees voor vertragingen in de lancering ietwat weggenomen.

De foto hieronder, gepost door DJI leaker @OsitaLV (opens in new tab) op Twitter, geeft ons voor het eerst een blik op de FPV (first-person view) drone in het wild en toont een heel ander ontwerp dan de bestaande modellen van de dronekoning.

In tegenstelling tot DJI's huidige Mavic, Air Mini en FPV-reeksen, heeft de compacte DJI Avata afgeschermde propellers, waarmee de drone veilig tussen mensen en in kleine ruimtes kan vliegen. Dit betekent dat hij ideaal zou kunnen zijn voor het maken van luchtvideo's voor sociale media, net als de recente Snap Pixy (opens in new tab).

Avata power on! pic.twitter.com/yMOjxSHy9OJuly 24, 2022 See more

Niet dat de DJI Avata en Snap Pixy, die in je broekzak past en slechts 101 gram weegt, direct concurreren met elkaar. Zo is de Avata naar verwachting een FPV-drone. Dit betekent dat hij waarschijnlijk wordt bediend met een meegeleverde headset in plaats van via je telefoon.

DJI's indoor-vriendelijke drone lijkt qua grootte op zijn Mini serie, wat betekent dat het ruimte zou moeten hebben voor een veel betere camera dan de Pixy samen met alle software-slimmigheden waar DJI om bekend staat. Deze gaan waarschijnlijk de RockSteady 2.0 en HorizonSteady stabilisatie omvatten die we kennen van eerdere camera's zoals de DJI Action 2 action-cam (opens in new tab).

Elektronische stabilisatiesnufjes zijn waarschijnlijk bijzonder belangrijk op de Avata, aangezien de nieuwe gelekte afbeelding lijkt te bevestigen dat de drone slechts een een enkelassige gimbal zal hebben. Andere DJI drones hebben drie-assige gimbals om ervoor te zorgen dat luchtopnames vloeiend en stabiel blijven, maar dat is minder geschikt voor zogenaamde 'cinewhoop' drones die grotendeels zijn ontworpen voor het maken van dynamische, snelle opnames binnenshuis.

Recente geruchten (opens in new tab) suggereerden dat de DJI Avata's releasedatum was verschoven van de voorgestelde start in juli. De opkomst van deze nieuwe gelekte afbeelding suggereert dat het nog steeds op schema is voor een lancering binnenkort.

Analyse: een mini, indoorvriendelijke DJI FPV?

DJI drones zijn van oudsher gemaakt voor het maken van epische luchtvideo's in de vrije natuur, maar deze uitgelekte Avata beelden suggereren dat het wel eens iets heel anders zou kunnen worden.

Hoewel het mogelijk is om met drones relatief dicht bij mensen te vliegen die "betrokken zijn bij wat je aan het doen bent" (in de woorden van de Britse Drone Code), missen modellen zoals de DJI Mini 3 Pro de ingebouwde propellerbeschermers die schijnbaar aangeboden gaan worden door de DJI Avata.

Net als de DJI FPV (opens in new tab), is de Avata waarschijnlijk ook ontworpen om een heel andere stijl van video-opnames te maken dan DJI's andere consumentendrones. Zogenaamde 'cinewhoop' drones zijn ontworpen voor het filmen van langzame, stabiele beelden in krappe ruimtes.

Dat gezegd hebbende toont de uitgelekte afbeelding de Avata drone buitenshuis. Het is dus mogelijk dat DJI het ook zo ontwerpt dat deze drone een kleinere, beginnersvriendelijke versie van de DJI FPV is voor het opnemen van buitenvideo's in een andere stijl.