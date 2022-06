DJI Avata: alles wat we weten over de mysterieuze drone

Volgens nieuwe geruchten komt DJI, de fabrikant van de uitstekende DJI Mini 3 Pro, al snel met een nieuwe drone. De DJI Avata is een zogenaamde ‘cinewhoop’-drone die makkelijker binnen kan filmen.

Wat is een cinewhoop-drone? Deze kleine modellen hebben ingebouwde propellerbeschermers, en zijn zo ontworpen dat ze in kleine ruimtes kunnen vliegen. De Avata wijkt hiermee af van andere DJI-drones die voornamelijk gericht zijn om mooie beelden te maken in de buitenlucht.

Een vroege render van de nog onbevestigde DJI Avata cinewhoop-drone (Image credit: DealsDrone)

Het ontwerp van de nieuwe drone is behoorlijk anders vergeleken met andere DJI-drones, en nieuwe uitgelekte beelden bevestigen dit. De Avata beschikt over grote, ingebouwde propellerbeschermers, en waarschijnlijk ook een nieuwe FPV-headset (First-Person-View), aangezien de Avata vrijwel zeker over een ingebouwde camera beschikt.

Dus, wat weten wij nou precies over DJI Avata en wanneer kunnen we de drone verwachten? We hebben alle geruchten verzameld in deze gids. Kom vooral terug voor meer updates en onze analyses.

DJI Avata: releasedatum en prijs

Volgens de betrouwbare leaker @DealsDrone kunnen we de DJI Avata ergens in juli verwachten. Dit tijdschema lijkt ons zeer haalbaar. Het is namelijk niet de eerste keer dat we gelekte beelden ongeveer een maand voor de officiële releasedatum van een DJI-drone te zien krijgen.

Rumor said DJI Avata plan to release at july https://t.co/IVblTuxSClJune 2, 2022 See more

DJI heeft eerder bekend gemaakt dat het bedrijf op 15 juni (opens in new tab) een nieuw DJ Pro op de markt gaat brengen. Naar verwachting is het evenement gericht op de lancering van de RS3 en RS3 Pro gimbals. Het is logisch dat de Avata daarna even op zich laat wachten.

Er zijn nog geen geruchten geweest voor de mogelijke prijs van de DJI Avata. De meeste cinewhoop-drones zijn hobby-projecten, maar er zijn ook professionele modellen zoals de iFlight Bumblebee V3 (met een DJI FPV-headset) die meer dan 1000 euro kunnen kosten.

De Avata beschikt vrijwel zeker over een ingebouwde camera en een bijbehorende headset. Het zou zomaar kunnen dat de Avata qua prijs lijkt op zijn grote broer: de DJI FPV. We zullen de pagina updaten zodra we meer weten.

DJI Avatar: geruchten en gelekte informatie

De gelekte DJI Avata-beelden tonen een afwijkend ontwerp ten opzichte van de reguliere DJI-drones. Dit is logisch, omdat het een cinewhoop-model betreft.

Deze informatie komt van de betrouwbare bron @DealsDrone die al eerder juiste informatie over de Mini 3 Pro bekend had gemaakt.

De eerste beelden die op 18 mei verschenen, toonden een kleine, plastic drone met grote, ingebouwde propellerbeschermers. Dit ontwerp is kenmerkend voor de huidige cinewhoop-modellen.

DJI Avata, First Leak pic.twitter.com/OYv7di4ZeaMay 18, 2022 See more

De meeste cinewhoop-drones hebben een GoPro-bevestiging, maar de DJI Avata beschikt over een ingebouwde camera en gimbal. Volgens @DealsDrone kan de DJI-cameramodule in de DJI Avata qua beeldkwaliteit wel eens gelijkwaardig zijn aan de DJI Mini 3 Pro.

De gelekte beelden tonen ook een behoorlijk formaat batterij. Afzonderlijke renders die op 4 juni verschenen, tonen een identiek ontwerp. Er was ook een afbeelding verschenen van de nieuwe DJI Goggles, maar dit bleek gewoon een gefotoshopte afbeelding van de FPV Goggles V2 te zijn.

Toch is het aannemelijk dat de DJI Avata met zijn eigen versie van de DJI’s FPV Goggles komt. Mogelijk ondersteunt deze nieuwe headset ook de zogenaamde ‘head chase-modus’ die @DealsDrone (opens in new tab) op 15 mei in een tweet noemde. In deze modus kan je gemakkelijk een onderwerp volgen.

Avata is compact and weighs about 500gCan fly indoorsThe photo quality is much better (guess that the Mini 3 Pro is the same)Greatly improved battery lifeManual mode is not supportedHead chase modeVibration function Touchpad for glasses menuGlasses can connect to phone pic.twitter.com/WUqpjXXEnKMay 15, 2022 See more

De nieuwe headset zal blijkbaar ook direct verbinding maken met jouw telefoon, en volgens geruchten komt de DJI Avata met ingebouwde ‘vibration reduction’.

Of dit het apparaat stabiliseert via de gimbal, of via elektronische stabilisatie zoals het geval is bij de DJI RockSteady, is nog niet duidelijk. Wellicht is het wel een combinatie. Het zou best kunnen dat DJI hun eigen versie van de ReelSteady-software van GoPro maakt. De onderstaande video is bijvoorbeeld gestabiliseerd met behulp van ReelSteady:

ReelSteady wordt door de meeste dronepiloten gebruikt om de lichte schokken, die kenmerkend zijn voor kleine FPV-drones, in dronebeelden glad te strijken. ReelSteady maakt gebruik van de gyroscopische metadata van GoPro-camera’s, waardoor gebruikers veel meer controle hebben over de hoeveelheid stabilisatie die zij willen toepassen in hun video’s. We zouden graag een DJI-versie van ReelSteady-software willen zien voor de DJI-drones.

Een cinewhoop-drone van DJI zelf heeft als voordeel dat deze drones over de intelligente vliegmodi, zoals Quickshots, kunnen beschikken. We hebben hier nog niets over gehoord, maar we verwachten wel dat we dit in een of andere vorm terugzien op de DJI Avata.

DJI Avata: onze verwachtingen

De DJI Avata belooft een unieke drone te worden binnen het DJI-assortiment, maar de komst van de nieuwe drone past wel in de bredere strategie van het bedrijf.

Het lijkt erop dat de dronegigant de tools voor het maken van professionele films naar het grote publiek wil brengen. Of het nou drones voor beginners zijn, drones met een focus op vloggen zoals de DJI Pocket 2, of een cinewhoop-drone zoals de DJI Avata. Deze drones lijken allemaal in de strategie van de dronekoning te passen.

Zulke video's zijn de afgelopen jaren vaker viral gegaan. Van dronevluchten door een bowlingcentrum (opens in new tab), tot Tesla’s recente Giga Factory-tour (opens in new tab). Veel van deze drones maken al gebruik van DJI-technologie, zoals het DJI HD FPV-systeem. Een drone die alle bekende technologieën combineert, lijkt ons zeker haalbaar.

Hiermee komt DJI op een ramkoers te liggen met GoPro, die onlangs de GoPro Hero 10 Black Bones-camera voor Cinewhoop-drones op de markt bracht. Deze camera is echter meer gericht op de vergevorderde hobbyisten, terwijl de DJI Avata zijn pijlen richt op gebruikers die meteen aan de slag willen gaan.

Blijf deze pagina in de gaten houden voor meer geruchten en de releasedatum en prijs zodra we hiervan op de hoogte zijn.