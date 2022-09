Last-minute leak toont gigantische cameralenzen van iPhone 14 Pro

Als je wil weten hoe goed een camera is, kan je je vaak baseren op de grootte van de lenzen. Het lijkt erop dat de iPhone 14 Pro, zoals verwacht, uitstekende camera's zal hebben. Er zijn namelijk foto's van een iPhone 13 Pro in een case van de iPhone 14 Pro opgedoken. Daar valt op dat de cameralenzen van de iPhone 14 Pro stukken groter zijn.

Deze beelden van Zuid-Koreaanse leaker Lanzuk werden gespot door GSMArena (opens in new tab) op het blogplatform Naver (opens in new tab). Twee van de drie grotere lenzen komen voor ons niet als verrassing. We hadden al tal van leaks gezien over een nieuwe 48MP-sensor voor de hoofdcamera en een verbeterde ultra-wide camera met 40% grotere pixels. We hebben echter niets gehoord over een upgrade van de telefotocamera, hoewel deze grotere lens daar toch op wijst.

(Image credit: Lanzuk)

Dus waarom de grotere lens voor de telefotocamera? Er zijn drie mogelijkheden. Een daarvan is dat de lens eigenlijk niet groter zal zijn en dat de case gewoon fake is of dat het om een prototype gaat.

Een andere mogelijkheid is dat er meer veranderingen gepland zijn voor het camerasysteem van de iPhone 14 Pro. We hebben immers geen definitieve informatie en kunnen ons alleen baseren op leaks en geruchten.

Zoals GSMArena ten slotte opmerkt, zou het kunnen gaan om een designkeuze van Apple. Het oogt natuurlijk mooier als de drie lenzen allemaal even groot zijn en de voorbije jaren heeft Apple steeds voor een symmetrisch ontwerp gekozen.

Analyse: grote camera's voor iedereen!

Met deze grotere lenzen volgt de iPhone 14 Pro de trend van Android-smartphones. Daar zien we vaak de meest vreemde en alsmaar grotere camerablokken op de achterkant. Of het nu komt door het aantal camera's, grotere sensoren, of extra functies, een groot camerablok staat synoniem voor een premium telefoon.

Het is een verandering die er ook voor zou kunnen zorgen dat de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max er aan de achterkant ietwat anders uitzien. Apple is nog ver verwijderd van camerablokken die de halve achterkant nodig hebben zoals bij de Xiaomi 12s Ultra, maar aan dit tempo, zal het toch niet lang meer duren.