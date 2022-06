Kan de Motorola Razr 3 concurreren met de Samsung Galaxy Z Flip 4?

De markt voor opvouwbare smartphones werd tot nu toe gedomineerd door Samsung, maar misschien gaat de komst van de Motorola Razr 3 daar een stokje voor steken.

Volgens de betrouwbare leaker OnLeaks, in samenwerking met CompareDial (opens in new tab), gaat de Motorola Razr 3 1.149 euro kosten. Hiermee is de nieuwe Motorola ruim 250 euro goedkoper dan de startprijs van de Motorola Razr 2020.

De telefoon wordt naar verluidt alleen maar in de Quartz Black-kleur uitgebracht, maar volgens de betrouwbare leaker EvLeaks (opens in new tab) komt de telefoon ook in de Tranquil Blue-kleur uit.

De Motorola Razr 3 beschikt over een 6,7 inch opvouwbaar scherm, en een tweede 3 inch scherm. Dit is al een flinke verbetering ten opzichte van de Razr 2020.

Daarnaast heeft de nieuwe telefoon een krachtige Snapdragon 8 Gen 1 Plus-chipset, 12GB RAM en 512GB aan opslag. Vooral de nieuwe chip is een grote verbetering, want we waren niet bepaald te spreken over de Snapdragon 765G-chip van de Motorola Razr 2020.

De bron sluit af met de mededeling dat de Razr 3 in juli uitgebracht wordt in China, gevolgd door de rest van de wereld.

De volgende Z Flip kan een betere aankoop zijn dan de Razr 3 (Image credit: Future)

Analyse: goed, maar niet goed genoeg

De Motorola Razr 3 zou met grotere schermen, een krachtigere chipset en een goedkopere prijs een enorme verbetering zijn vergeleken met de Motorola Razr 2020. Helaas moet Motorola niet met zichzelf concurreren, maar met Samsung.

De Samsung Galaxy Z Flip 4 wordt dit jaar ook verwacht, en ook de Flip 4 wordt naar verluidt goedkoper dan zijn voorganger. De Samsung Galaxy Z Flip 3 had een startprijs van 1.049 euro, en wij dachten al dat deze vouwbare smartphone bijzonder scherp geprijsd was. De Flip 4 wordt blijkbaar nog goedkoper, en de originele prijs van de Flip 3 zat al onder de prijs van de Razr 3.

Net als de Razr 3 heeft de Galaxy Z Flip 4 volgens de geruchten een 6,7 inch scherm, en een Snapdragon 8 Gen 1 Plus-chipset. De Motorola Razr 3 heeft wel 4GB RAM meer, en waarschijnlijk ook meer opslag dan zijn directe concurrent. Het tweede scherm van de Flip 4 zou slechts 1,9 inch zijn, in vergelijking met het 3 inch scherm van Motorola.

Qua specificaties trekt de Motorola Razr 3 misschien aan het langste eind, maar door de lagere prijs van de Fold 4 en de naamsbekendheid van Samsung, zal het een zware strijd worden.