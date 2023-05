Je douche klinkt beter dan ooit tevoren met IKEA's goedkope bluetooth speaker

Goedkoop en vrolijk meubilair gaat niet zo goed samen met kwalitatieve audio, maar IKEA toch heeft opmerkelijke successen geboekt in de audiosector. Kijk maar naar de platenspeler in samenwerking met Swedish House Mafia, de Sonos-gecertificeerde Symfonisk Table Lamp Speaker en het fotokader met ingebouwde wifi-speaker.

Nu heeft IKEA een nieuw instapmodel gelanceerd binnen zijn aanbod bluetooth speakers, met name de Vappeby. Hij lijkt op een zeepje aan een touwtje en dat is niet geheel toevallig, want hij is gemaakt om in je douche te hangen. Het beste gedeelte? Hij kost slechts 12,99 euro en is nu verkrijgbaar (opens in new tab).

IKEA verovert onze goedkope harten

(Image credit: IKEA)

Hij heeft verder een siliconencoating om een IP67 waterdichtheid en stofdichtheid te bereiken (hij kan tot een meter diep in water worden ondergedompeld en het 30 minuten uithouden) en hij is slechts 3 x 3 cm groot en 2 cm diep. Verder is hij er in drie kleuren (geel, rood en grijs).

Het meest verrassende aspect van deze kleine speaker is dat je hem onder de douche kunt zetten en wekenlang kunt laten staan, dankzij de 80 uur batterijduur bij 50% volume. Die batterijduur verplettert zijn concurrentie en zelfs enkele van de beste bluetooth speakers die je kan vinden.

De IKEA Vappeby bluetooth speaker wordt niet geleverd met een USB-C lader, maar die hebben we inmiddels allemaal wel liggen. Je kunt er zelfs twee aan elkaar koppelen om meer punch aan je muziek te geven. Hij zal wellicht geen geweldig geluid bieden, maar voor iets meer dan een tientje verwacht je dat eigenlijk niet.