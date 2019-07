Jaybirds nieuwe true wireless oortjes zijn compacter dan ooit

Audiomerk Jaybird heeft een nieuwe additie aan hun fitness- en hardloopassortiment van 2019 toegevoegd: de Jaybird Vista oortjes. Ze zijn onmiddellijk te koop.

De true wireless oortjes volgen eerdere modellen van het bedrijf, zoals de Jaybird Run True en Run XT, die komaf maakten met de kabel van de Jaybird X4 en de Jaybird Tarah Pro voor een draadloze en lichtere ervaring.

De Jaybird Vista oortjes zijn bedoeld voor work-outs in elk type weer en zijn voorzien van IPX7-waterbestendigheid, wat betekent dat ze hun mannetje kunnen staan in de regen, al ga je er beter niet met duiken op meer dan een meter diepte.

Door hun kleine vormfactor krijg je slechts 6 uur aan batterij zonder op te laden, maar de extra charging case kan dat totaal naar 16 uur brengen, speciaal voor het geval dat je zo lang aan het trainen bent. De Vista oortjes hebben ook Jaybirds handige snellaadfunctie, zodat je jezelf van een uur muziek kan voorzien met slechts een paar minuten opladen. Een enorm eenvoudig te gebruiken EQ-app is ook beschikbaar.

Je krijgt wel niet de moderne ambient sound functies die sommige van de Jaybird-concurrenten wel aanbieden, maar Jaybird is er wel in geslaagd om de Vista oordopjes ongelooflijk compact te houden - de charging case heeft een formaat dat we tijdens het lopen makkelijk kunnen opbergen.

Jaybird Vista fitness oortjes (Image credit: Jaybird)

The Jaybird Vista oortjes kosten 179 euro in de Jaybird webwinkel of bij andere online retailers. Ze zijn momenteel enkel beschikbaar in het zwart, maar andere kleuren (Mineral Blue, Nimbus Gray) komen eraan in de komende maanden.

De volgende dagen zullen wij ze uitgebreid testen, dus houd TechRadar zeker in de gaten voor onze review.