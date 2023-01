Is de Lenovo Yoga Book 9i de eerste succesvolle laptop met twee schermen?

Lenovo tilt dual-screen laptops naar een hoger niveau met de Yoga Book 9i, een van de eerste laptops met twee volwaardige OLED-touchscreens. Althans, Lenovo noemt het een laptop. Het ziet er eerder uit als twee tablets die met een scharnier aan elkaar hangen.

De schermen zelf buigen trouwens niet, zoals bij de ThinkPad Fold X1. De Yoga Book 9i blijft wel veelzijdig, want beide schermen kunnen worden gebruikt voor één afbeelding of om tegelijkertijd in twee afzonderlijke apps te werken. Je zou een presentatie kunnen geven op het ene terwijl je de chat in de gaten houdt en de notities leest op het andere.

Hoewel er geen toetsenbord aan de laptop zelf zit, komt de Yoga Book 9i met een los draadloos toetsenbord. Lenovo zegt ook dat de laptop met de Smart Pen werkt, maar we weten voorlopig niet of die standaard bij in de doos zit.

Lenovo Yoga Book 9i specificaties

De OLED-schermen van de Yoga Book 9i zijn 13,3 inch groot en hebben beide een resolutie van 2,8K (2880 x 1800 pixels) bij 60 Hz. Ook ondersteunen ze "100 procent DCI-P3 kleurnauwkeurigheid en Dolby Vision HDR", wat moet zorgen voor levendige, gedetailleerde beelden. Het geluid krijgt op zijn beurt een boost door middel van "Dolby Atmos spatial audio" en een mini-soundbar met luidsprekers van Bowers & Wilkins.

Alles wordt aangedreven door een 13e generatie Intel Core i7-U15 CPU en een Iris Xe GPU, dus voor games is hij alvast niet geschikt. Je kijkt verder naar ongeveer 10 uur bij gebruik van beide schermen met lage helderheid, waardoor het geen ramp is als je hem een dag niet kan opladen. Andere opvallende kenmerken zijn ondersteuning voor Wi-Fi 6E, een maximale opslag van 1 TB en 16GB LPDDR5X RAM.

Wees bereid een flinke prijs te betalen voor de Yoga Book 9i. Hij begint namelijk bij €2299 voor het model met slechts 8GB RAM en is naar verwachting verkrijgbaar vanaf juni 2023.

Opvallende laptops

Image 1 of 2 (Image credit: Lenovo) (Image credit: Lenovo)

Iets anders tussen de lanceringen van Lenovo op CES dat opviel, is de Smart Paper, een 10,3-inch E-ink tablet. Je kan hem vergelijken met een soort digitale notitieblok. Je gebruikt de Smart Paper Pen om notities te nemen of te tekenen alsof het op echt papier zou zijn. Gebruikers zouden ook kunnen kiezen uit negen verschillende pen-instellingen en plus 74 notitiesjablonen. Bovendien hoef je de stylus niet op te laden, dus je kan onmogelijk met een lege batterij zitten.