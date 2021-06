Oudere iPhones krijgen belangrijke beveiligingsupdate

De iPhone 6 krijgt, net als verscheidene oudere iPhones, iPads en andere iOS-toestellen die te oud zijn voor iOS 14, nu een update genaamd iOS 12.5.4. Deze lost grote beveiligingsrisico's op. Als jouw toestel op de lijst staat, dan is het verstandig om deze update uit te voeren.

Verwacht zeker geen nieuwe functies van iOS 13 of nieuwere versies van het besturingssysteem. Het is slechts een beveiligingspatch die kwetsbaarheden in het systeem oplost die door kwaadwillenden uitgebuit kunnen worden.

De smartphones die de iOS 12.5.4-update kunnen downloaden zijn de iPhone 5S, iPhone 6 en iPhone 6 Plus. Daarnaast is hij ook beschikbaar op de iPod Touch 6e generatie, de originele iPad Air, de iPad Mini 2 en iPad Mini 3.

De update (met als bouwnummer 16H50) lost een veiligheidsprobleem op door kwetsbare code te verwijderen die je geheugen kan beschadigen. Dat stellen de patch notes voor de update van Apple. Er werden tevens twee mogelijke problemen voor de open source web browser engine WebKit aangepakt. Deze stelden hackers potentieel in staat om 'kwaadwillig vervaardigde webcontent' te gebruiken waarmee ze vanaf afstand code kunnen activeren. Apple gaf ook toe dat deze veiligheidslekken 'mogelijk reeds actief werden uitgebuit'.

Hoe dan ook, als je een van deze modellen hebt, dan voorzie je jouw toestel het best zo snel mogelijk van de update. Om dat te doen ga je naar Instellingen > Algemeen > Software Update.

Doorlopende beveiliging voor oudere iOS-versies?

Dit is niet de eerste beveiligingsupdate die Apple in alle stilte heeft vrijgegeven om lekken in oudere toestellen te dichten. In mei bracht het iOS 12.5.3 uit om geheugencorruptie tegen te gaan, samen met enkele optimalisatie-aanpassingen voor het geheugen. In maart was er iOS 12.5.2 en in januari 12.5.1, met volgens het beveiligingslogboek van Apple zelfs meer updates in 2020 voor dezelfde toestellen die net de boot van iOS 13 misten.

Al deze beveiligingsoplossingen zijn redelijk klein en dus zonder bijkomende functies, maar ze zijn hoe dan ook cruciaal voor oudere smartphones en tablets. We hopen dat het bedrijf dit voortzet voor de gebruikers die de overstap naar nieuwere toestellen niet willen of kunnen maken.