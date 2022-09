iPhone 14 makkelijker (en goedkoper) te repareren dan iPhone 14 Pro

Toen Apple zei dat het hittebeheer van de iPhone 14 verbeterd was zodat de glazen achterkant makkelijker verwijderd kon worden, kreeg dat niet enorm veel aandacht. De reparateurs van iFixit hebben nu aangetoond hoe belangrijk deze wijziging in het design eigenlijk is. De iPhone 14 is namelijk makkelijker te repareren dan elke andere iPhone.

Bij andere iPhones, waaronder ook de nieuwe iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max, hadden zelfs professionals moeite om de reparatie uit te voeren. Zoals iFixit zegt, moet je voor de "makkelijkste" methode een lasersnijder hebben en vervolgens voorzichtig glasscherven wegschrapen. Zonder het juiste gereedschap is die reparatie onmogelijk.

Bij de iPhone 14 is het glas aan de achterkant daarentegen bevestigd met twee schroeven, een connector en wat lijm. Het scherm is op dezelfde manier bevestigd, met slechts twee schroeven. Als we de video van iFixit bekijken, dan kunnen we niet anders dan hen gelijk geven. Dit is de eerste keer dat Apple een reparatie makkelijker maakt.

Telefoons zijn erg moeilijk te repareren tegenwoordig, waardoor een doe-het-zelfreparatie bijna nooit aan te raden is. De enige producent die consequent goed scoort op dit vlak is het Nederlandse Fairphone. Zij bieden namelijk zelf reserveonderdelen voor hun smartphones aan, inclusief gereedschap en instructies. Samsung stelt nu ook doe-het-zelfkits ter beschikking, maar die zijn verre van eenvoudig.

Analyse: design draait niet alleen om de looks

Apple heeft een reparatieprogramma voor de meest recente iPhones. Omdat dit nieuwe ontwerp veel gemakkelijker te repareren is, maakt dat reparaties goedkoper. Dat zie je ook op de website van Apple (opens in new tab).

Zo zien we dat de reparatie van een gebroken glazen achterkant op de iPhone 14 op 199 euro wordt geschat. Voor de iPhone 14 Plus wordt dat 229 euro, wat nogmaals aantoont dat de iPhone 14 Plus letterlijk niets meer is dan een grotere iPhone 14. Kies je dezelfde reparatie van de achterkant op de iPhone 14 Pro, dan springt de schatting meteen naar 599 euro. Voor de iPhone 14 Pro Max kom je uit om 669 euro. De prijzen van andere types reparaties, zoals een gebarsten scherm, liggen wel dichter bij elkaar.