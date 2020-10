iPhone 12 behoudt hoogstwaarschijnlijk verouderde Lightning-poort

Als je hoopte dat de iPhone 12 een USB-C-poort zou hebben (die een aantal voordelen heeft ten opzichte van de huidige Lightning-poort van Apple), dan heb je waarschijnlijk pech. Hoewel er enkele suggesties waren dat dit zou gebeuren, hebben meerdere leakers nu gezegd dat USB-C in een iPhone niet (of zelfs nooit) gaat gebeuren.

De meest recente van hen is @choco_bit, een Twitter leaker die nog relatief onbekend is, maar wel enige erkenning krijgt. In een tweet beweerde hij dat er USB-C prototypes waren, maar dat die de productie niet gehaald hebben. Bijgevolg krijgen we dit jaar nieuwe iPhones met Lightning-poorten.

Het goede nieuws is dat Apple volgens deze bron een Smart Connector op de iPhone 13 zal plaatsen. Dat is iets wat iPads gebruiken om accessoires aan te bevestigen zonder dat er een poort nodig is. In een vervolgtweet van @choco_bit werd duidelijk dat de iPhone 13 de Smart Connector waarschijnlijk niet zal gebruiken om op te laden en in de plaats daarvan volledig draadloos zou zijn. Apple verwijdert dus nog liever alle aansluitingen van zijn iPhones om weg te blijven van USB-C.

Shame the USB-c prototype iPhone 12's arent making it to production. 1 more year of lightning 🥳😭 Oh well, at least smart connector on 13 seriesMay 25, 2020

We raden wel aan dit laatste gerucht over een iPhone zonder aansluitingen erg kritisch te bekijken, want zoals gezegd heeft de bron nog niet veel ervaring. De bron heeft wel al claims gemaakt over de iPhone 12, maar we weten natuurlijk pas dit najaar of die ook juist zijn.

Dit is echter niet de eerste of enige bron die dergelijke claims maakt. Jon Prosser (die een veel betere reputatie heeft) heeft eerder gezegd dat "er helemaal geen USB-C op de iPhone 12 zit" en dat "Apple nog liever poortloos gaat dan voor USB-C". Een analist heeft ook al eens eerder gewezen op een poortloze iPhone in 2021.

Dus hoewel we USB-C niet helemaal kunnen uitsluiten, lijkt het alsnog onwaarschijnlijk. We zouden er niet op rekenen dat de iPhone 13 geen aansluitingen zal hebben, want het is nog erg vroeg voor geruchten over die smartphone. Een ding is vrijwel zeker, als hij een aansluiting heeft, dan is het een Lightning-poort.

