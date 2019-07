iPhone 11 bevat mogelijk 'Smart Frame' om je slechte foto's aan te passen

De meest overtuigende reden om te upgraden naar de iPhone 11 in september is misschien dat hij je foto's met een slechte compositie zal kunnen bijstellen. De vierkante camera van Apple zal vermoedelijk een groothoeklens bevatten en de interessante 'Smart Frame' functie.

Smart Frame zal het standaardbeeld van de hoofdlens bij zowel foto's als video's kunnen uitbreiden door informatie te verzamelen met de nieuwe groothoekcamera, aldus 9to5Mac.

Als je onderwerp dus net buiten het beeld van de hoofdlens zal vallen (denk bijvoorbeeld aan het topje van een wolkenkrabber), dan kan je dit in theorie oplossen door de foto achteraf te bewerken.

Nog een interessante functie die ontdekt is, is dat deze extra informatie afkomstig van de groothoeklens na verloop van tijd automatisch verwijderd zal worden omwille van privacyredenen. Dit werkt eveneens plaatsbesparend, net zoals Apple Messages dat automatisch spraakberichten verwijdert na twee minuten.

iPhone 11 lekken blijven veranderingen aangeven

De selfiecamera van de iPhone 11 krijgt naar verluidt ook een upgrade in de vorm van een slow-motionfunctie bij 120 frames per seconde (fps). De huidige iPhone XS-reeks bevat reeds een camera op de achterkant die in slow-motion kan opnemen bij 240fps in HD (720p) of 120fps in Full HD (1080p).

Het bericht van vandaag bevestigt ook wederom het idee dat er drie iPhones zullen verschijnen: een iPhone 11 van 5,8 inch, een iPhone 11 Max van 6,5 inch en de "goedkopere" iPhone 11 XR van 6,1 inch. Naast de vierkante camera achteraan, worden er weinig veranderingen verwacht tegenover de vorige generatie iPhones.

Lees ook: iPhone XS vs iPhone XS Max vs iPhone XR

De Lightning-poort is wederom van de partij. (Image credit: Future)

De "Taptic Engine" die haptische feedback geeft door middel van trilmotoren wordt ook verfijnd in de iPhone 11, maar we weten nog niet precies hoe. Dit gebeurt vermoedelijk ter compensatie van de 3D Touch-functie die verdwijnt bij de introductie van iOS 13.

De Lightning-poort lijkt ook nog steeds van de partij te zijn in deze nieuwe iPhone-reeks. Apple mag dan wel naar USB-C gewisseld zijn voor de iPad Pro 11, iPad Pro 12.9 en de MacBooks, maar de iPhone moeten nog op hun honger wachten. In 2020 krijgen we dus (hopelijk) de eerste iPhone te zien met USB-C.

Tot slot wordt de Apple A13-chipset verwacht in de iPhone 11-reeks als opvolger van de huidige A12-chipset. De kans dat CEO Tim Cook het in september zal hebben over de "snelste iPhone ooit" en "de beste iPhone die we tot nu hebben gemaakt" is dan ook enorm groot.