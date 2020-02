'iPad Pro 2020 toetsenbord krijgt een trackpad'

Nou dit is een verrassing: sterke geruchten doen de ronde dat de nieuwe iteratie van de iPad Pro (die op dit moment de iPad Pro 2020 wordt genoemd) een nieuwe functie krijgt. Namelijk een trackpad.

De informatie is afkomstig van The Information, en noemt als bron twee mensen die 'bekend zijn met het onderwerp'. Apple is van plan om een nieuw smart toetsenbord te onthullen, als de nieuwe iPad dit jaar verschijnt.

Het trackpad geactiveerde toetsenbord zorgt ervoor dat de iPad steeds meer gaat lijken op een meer traditionele laptop. Maar in plaats van de verkoop van de aankomende MacBook 2020 te verstoren, zou de iPad de verkoop van Microsoft's Surface Pro tablet reeks waarschijnlijk overnemen.

Wat ook interessant is, is dat dit een grote verandering zou betekenen voor Apple's iPadOS, de gedwongen versie van iOS 13 die de iPhone reeks van vermogen voorziet. Hoewel het technisch gezien mogelijk is om een cursor in te schakelen op een iPad door het gebruik van toegankelijkheidsfuncties, is het helemaal niet gangbaar.

Echter, als Apple een tablet uit zou brengen met een trackpad moet het muisondersteuning hebben en dat betekent een grote verandering in hoe gebruikers werken met hun iPad.

Wanneer zien we het?

In het artikel is ook te lezen dat Apple zich aan het voorbereiden is op de lancering van de nieuwe iPad Pro 2020 en het verbeterde toetsenbord, die iPhone fabrikant Foxconn heeft ingezet om de creatie te maken.

Gezien het feit dat Foxconn een aantal productielijnen moet sluiten in zijn fabrieken vanwege de uitbraak van het coronavirus, zou dit betekenen dat de lanceringsdatum van de iPad Pro waarschijnlijk later dit jaar gepland wordt. Dus niet in de komende twee maanden, zoals eerder werd gezegd.

Hoewel het trackpad gerucht nog niet bevestigd is, zou het wel heel logisch zijn als het waar is. En het zou helpen om de iPad Pro lijn verder te onderscheiden van de goedkopere iPad 10.2 die nu beschikt over hetzelfde Smart Keyboard en de Apple Pencil ondersteuning biedt als de huidige iPad Pro reeks.