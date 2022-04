iOS 16-leak hint op welke oudere iPhones niet meer ondersteund gaan worden

Het is gebruikelijk dat iPhones na verloop van tijd geen software-updates ontvangen. In tegenstelling tot Android geniet je doorgaans van jarenlange ondersteuning, maar voor elke iPhone komt er ooit een moment dat de rits aan updates stopt. Volgens een nieuw bericht vallen er bij iOS 16 maar liefst drie iPhones buiten de boot.

De site iDropNews meldt op basis van een leaker genaamd AppleLeaksPro dat drie iPhones met iOS 15-ondersteuning geen updatemogelijkheid krijgen naar iOS 16: de iPhone 6S, iPhone 6S Plus en de originele iPhone SE. Deze toestellen zijn gelanceerd in 2015, 2015 en 2016.

We houden vooralsnog echter een slag om de arm, aangezien de leaker in kwestie een doorgaans betrouwbaar maar beperkt track record heeft.

Dat gezegd hebbende: het is gebruikelijk dat de ondersteuning voor oudere iPhones stopt na verloop van tijd. Vaak kan de oude hardware simpelweg niet mee met de eisen die de nieuwe software stelt aan de apparatuur. Het is nog steeds mogelijk dat Apple af en toe een beveiligingsupdate uitbrengt voor (een van) deze smartphones, en de telefoons blijven gewoon werken op iOS 15.

In het nieuwsbericht lezen we verder dat AppleLeaksPro bevestigt dat er super-widgets aan zitten te komen. Ook komen er aanpassingen aan de Muziek-app en aanpassingen aan en Snelle Taken (Quick Actions), zodat deze werken wanneer de telefoon is vergrendeld.

Analyse: Niet nodig om een nieuwe iPhone te kopen

Ben je in het bezit van een van de hierboven genoemde iPhones, dan durven we wel te stellen dat je überhaupt niet zoveel geeft om nieuwe technologie. Anders loop je immers niet rond met een jaren oud toestel.

Indien onze inschatting klopt, heeft het iOS 16-nieuws geen grote invloed. Het nieuwste van het nieuwste van Apple mis je dan, maar er wordt niets weggehaald van wat je nu hebt.

De nieuwe versie van Apple's software zet de wereld waarschijnlijk niet in vuur en vlam. Het brengt waarschijnlijk een paar aanpassingen en vernieuwingen met zich mee, welke bij het merendeel van de iPhone-gebruikers misschien niet eens opvallen.

Als je in het bezit bent van een zes jaar oude iPhone kan het echter zeker geen kwaad om eens in onze lijst met beste iPhones te kijken. Grote kans namelijk dat je iPhone niet eeuwig blijft werken, en dan is het wel zo prettig om te weten welke opvolger je in huis wilt halen.