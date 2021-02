iOS 14.5 houdt je uit de buurt van Google

Apple blijft zijn privacy-beleid opschroeven. Het bedrijf heeft net onthuld dat het Safari-verkeer door zijn eigen servers zal leiden om daarmee de informatieverzameling van Google te beperken als zijn Safe Browsing-dienst is ingeschakeld. De aanpassing begint bij iOS 14.5 en zal permanent zijn.

Voor deze beslissing maakte Apple gebruik van de Safe Browsing database van Google om Safari-gebruikers te beschermen van kwaadwillende software. Daarbij vergeleek het URL's met vermeende phishing of malware sites en gaf dan een waarschuwing als er een match was. Dit houdt echter in dat Google zonder toestemming informatie kan verzamelen over het IP-adres van een gebruiker (al kan de techreus nooit zien welke specifieke websites er worden bezocht).

Apple zal nu het verkeer van Safari door zijn eigen servers sturen om ervoor te zorgen dat Google minder informatie van de gebruikers te zien krijgt. Maciej Stachowiak, hoofd van WebKit bij Apple, bevestigde dat de aanpassing werd doorgevoerd om "het risico op een informatielek te beperken".

Privacy op de eerste plaats

De beslissing van Apple om deze verandering door te voeren, valt binnen een reeks andere updates die zich op privacy richten. De meest belangrijke aanpassing is de lancering van een nieuw App Tracking Transparency-beleid waarbij apps toestemming moeten vragen alvorens ze gebruikers tracken over verschillende apps en websites heen. Dit beleid kreeg een boel kritiek van andere techbedrijven, waaronder Facebook, voor het mogelijk beschadigen van hun inkomsten.

Apple is echter niet het enige bedrijf dat zich meer op privacy is gaan richten. Google werkt ook aan zijn eigen Privacy Sandbox-initiatief dat cookies van derde partijen blokkeert. Het beleid wordt momenteel door regulatoren onderzocht, gezien de bezorgdheid dat dit Google een oneerlijk voordeel zou geven in de advertentiemarkt.

Deze verhoogde focus op privacy is zeker goed voor de eindgebruikers, maar het zou ingrijpende veranderingen kunnen inhouden voor de manier waarop internetbedrijven geld verdienen.

