iOS 14.5 brengt correcte batterijkalibratie naar iPhone 11

De iOS 14.5 bèta 6 voor ontwikkelaars is zonet vrijgegeven en brengt nog meer functies naar de reeds uitgebreide update.

Eentje daarvan kan interessant zijn voor eigenaars van een iPhone 11-reeks smartphone die gefrustreerd zijn over hun batterijlevensduur. Zij kunnen nu een herkalibratie van hun batterijlevensduur maken om een beter beeld te krijgen of hun batterij sneller of trager leegloopt dan verwacht.

We moeten wel even duidelijk zijn: deze functie verbetert jouw batterijlevensduur niet. Hij evalueert jouw piekprestaties en herberekent de maximale capaciteitsberekeningen.

Het goede nieuws is dat dit een automatisch proces lijkt dat op de achtergrond zal plaatsvinden, vermoedelijk zodra je de iOS 14.5 update (of ontwikkelaarsbèta 6) hebt gedownload. Dat blijkt uit dit officiële ondersteuningsartikel van Apple (dat eerst door 9to5Mac werd opgemerkt). Dat staat gek genoeg al online, ondanks het feit dat de publieke update nog niet wordt uitgerold.

Het minder goede nieuws is dat er meerdere oplaadcycli nodig zijn om de batterijduur te herkalibreren. Dat kan enkele weken in beslag nemen, dus je zal even moeten wachten alvorens je kan beslissen of jouw batterij normaal werkt of aan vervanging toe is. Als er iets fout loopt en de batterij zich niet kan herkalibreren, dan komt er een melding tevoorschijn die zegt dat je een nieuwe batterij nodig hebt. In dat geval zal een Apple Authorized Service Provider deze voor jou gratis vervangen, zo stelt het bericht van Apple.

Hoe zit het met andere iPhones?

Nu volgt het slechte nieuws. Het artikel van Apple stelt dat enkel de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max deze optie voor de herkalibratie krijgen. Daarmee suggereert het dat andere iPhones uit de boot vallen.

Dat wil niet zeggen dat deze functie niet op andere iPhones zal verschijnen, maar er is een duidelijke reden waarom ze eerst op de iPhone 11-reeks wordt uitgerold. Het zou naar verluidt een probleem oplossen dat deze reeks in het bijzonder plaagt.

Het kan frustrerend zijn voor iPhone-eigenaars die worstelen met batterijproblemen, zoals de gebruikers die hun batterij zagen leeglopen na de release van iOS 14.2. Het zou leuk zijn als de geruchten kloppen dat de iPhone 13 een betere batterijlevensduur heeft dan de iPhone 12, of als er eindelijk een MagSafe batterij-accessoire komt. Hoe dan ook hopen we dat Apple in de toekomst dit soort problemen vermijdt.