iOS 14 problemen: zo los je de meest voorkomende storingen met je iPhone op

Problemen met iOS 14 kunnen de verder interessante iPhone software upgrade verpesten, dus we helpen je met het oplossen van de iOS 14-bugs die zich bij jou kunnen voordoen.

Een kapotte Wi-Fi, slechte batterijlevensduur en spontane resets zijn de meest voorkomende problemen, volgens iPhone-gebruikers. Gelukkig lost de iOS 14.0.1-update van Apple al veel van deze problemen op, zoals je hieronder kan terugvinden in de geüpdate changelog.

Dit is niets nieuw voor ons - we ondervinden al iOS 14-problemen sinds de bèta, en ook al zijn sommige bugs opgelost, toch blijven er enkele lastige voortleven. De meeste problemen zijn echter eerder vervelend dan verschrikkelijk: de Wi-Fi-verbinding die constant afspringt is vrij lastig, aangezien veel mensen daarvan afhankelijk zijn om niet teveel data te verspillen.

Hieronder leggen we de grootste iOS 14-problemen uit, samen met de nodige oplossingen die we tot nu toe weten. Sommige problemen kan je eenvoudig oplossen met een update naar de laatste versie van iOS; als we noteren dat een update het probleem heeft aangepakt, ga er dan vanuit dat het oplost is in elke latere versie van iOS tot we iets anders zeggen.

Om te updaten naar de laatste versie, ga dan naar Instellingen > Algemeen > Software update > Download en Installeer, en klik op Installeer Nu als de optie beschikbaar is.

iOS 14 is a great upgrade and worth it for the widgets. But, for some people, it has bugs like unpredictable battery life and WiFi disconnects. Any other iOS 14 problems? Please share so we can troubleshoot them. 🛠📲September 29, 2020

iOS 14 downloadt niet op jouw iPhone

Technisch gezien zit je nog niet op iOS 14, en dat is het eerste grote probleem. Als je een compatibele smartphone hebt, dan zou je de laatste software update moeten krijgen. Let erop dat jouw iPhone de iPhone 6S-reeks of nieuwer is.

Je hebt ook genoeg ruimte nodig op jouw toestel om iOS 14 te downloaden, en je batterij moet ook opgeladen zijn. Het is dan ook verstandiger om iOS 14 te downloaden als jouw iPhone is aangesloten. Als je voordien de bèta hebt getest, verwijder dan deze versie bij Instellingen > Algemeen > Profielen.

iOS 14 widgets kunnen niet worden toegevoegd of aangepast

iOS 14 widgets zijn de ster van deze iPhone update, maar je kan het lastig vinden om deze toe te voegen of aan te passen. Als je het ons vraagt, dan is dit zeker een iOS 14-probleem.

Nieuwe apps die je downloadt, laten je misschien niet toe om wigets toe te voegen als je op het '+'-icoon rechts bovenaan drukt (terwijl de icoontjes schudden).

iOS 14-probleem opgelost: Ook al zullen we dit nog niet als helemaal opgelost beschouwen tot Apple een update voorziet die de bekende widgets-bug oplost, toch kan je hier al een snelle oplossing vinden: als je de applicatie opent en er eerst wat mee speelt, om ze daarna te sluiten, dan kan je hem mogelijk daarna terugvinden in de widget-lijst nadat je op het '+'-icoon drukt.

iOS 14 speelt geen YouTube in 4K of beeld-in-beeld

Een van de grote voordelen van de iOS 14 update is dat je nu video's kan spelen in een klein rechthoekig kader zelfs als je een video app sluit. Dat heet beeld-in-beeld, en applicaties zoals Facetime gebruiken dit zodat je kan videochatten en browsen in een andere app, zoals jouw e-mail of Safari, zonder dat de video pauzeert.

Beeld-in-beeld werkt wel met YouTube, maar het iOS 14-probleem doet zich voor als je niet bent ingelogd in jouw YouTube Red-account. Hetzelfde geldt voor 4K-video's op jouw iPhone - de iOS 14-functie werkt niet op deze specifieke app tenzij je een betalend abonnee bent.

Vertraagde tekst tijdens het typen

Deze is eerder vervelend dan onderbrekend, maar het is nog altijd niet ideaal: gebruikers vermelden dat ze soms enkele woorden in een tekstveld typen vooraleer ze de tekst te zien krijgen. Dit is een probleem dat zich blijft voordoen sinds de bèta-versies van iOS 14, zoals gebruikers op Reddit en de fora van MacRumors kunnen bevestigen.

Het is een vreemd probleem, en bij TechRadar hebben we het slechts sporadisch opgemerkt. Van zodra dit ons opviel, bleek het opnieuw opstarten van onze iPhone dit euvel tijdelijk te verhelpen. We hebben dit niet meer opgemerkt sinds de update naar iOS 14.0.1, maar het is niet duidelijk of dit een volledige oplossing is.

Wi-Fi-verbinding die zich ontkoppelt – Opgelost

Veel gebruikers hebben op sociale media en fora geklaagd over het wegvallen van de Wi-Fi-verbinding na de upgrade naar iOS 14, zoals opgemerkt door MacWorld. Sommigen hebben aangetoond dat hun verbinding wegviel bij het vergrendelen van hun scherm en smartphones die in de slaapmodus werden gezet, zoals deze gebruiker op de Apple-fora, die zegt dat hij manueel de verbinding met Wi-Fi terug moet instellen.

iOS 14-probleem opgelost: Apple heeft al een nieuwe update voor het besturingssysteem uitgerold, iOS 14.0.1, die problemen bij de verbinding naar Wi-Fi-netwerken moet aanpakken. Hopelijk zit de oplossing voor dit probleem mee in hun pakket.

Aangepaste standaard mail en browser-applicaties die terug naar originele instellingen gaan na reset - Opgelost

Een van de meest spannende nieuwe functies in iOS 14 is de mogelijkheid om derde partij-applicaties als standaard mail en internetbrowsers in te stellen voor jouw iPhone. In de initiële release vonden sommige gebruikers echter dat bij het resetten van hun smartphones deze mail en browser apps terug naar hun fabrieksinstellingen werden gezet - respectievelijk Mail en Safari.

iOS 14-probleem opgelost: De update van het besturingssysteem, iOS 14.0.1, bevat een oplossing voor dit specifieke probleem, dus hopelijk is het opgelost voor gebruikers die dit hebben ervaren.

(Image credit: Apple)

Apple News widget ‘Top Stories’ blijkt leeg – Opgelost

Sommige gebruikers, zoals deze op de officiële Apple-fora, hebben widgets opgesteld voor Apple News en opgemerkt dat het 'Top Stories'-gedeelde leeg was, terwijl andere secties voorzien waren van inhoud. Dit probleem is gezien in andere widgets, zoals Weather en Music.

iOS 14-probleem opgelost: Apple heeft hier een specifieke oplossing voor in iOS 14.0.1. Deze update is een week na iOS 14 gelanceerd. Het is onduidelijk of dit ook problemen in andere widgets oplost.

(Image credit: Future)

Zoeker van de iPhone 7 camera toont een zwart scherm – Opgelost

Eigenaars van een iPhone 7, zoals deze officiële poster op het Apple-forum, lopen op een probleem met de zoeker van de camera-app waarbij deze volledig zwart wordt. De genoemde gebruiker meldde dat het openen van de zoeker in Snapchat of Instagram resulteerde in een gelijkaardig zwart scherm. Het is nog niet duidelijk of dit enkel voorkomt op de iPhone 7, of dat andere iPhones ook problemen hebben.

iOS 14-probleem opgelost: Dit probleem wordt ook aangepakt in de iOS 14.0.1-update.

Batterij loopt sneller leeg

Een reeks gebruikers meldt dat na het installeren van iOS 14 hun batterijen tegen een alarmerend tempo leegliepen, zoals deze iPhone-eigenaar op de officiële fora van Apple.

Ook al is het niet duidelijk of het specifiek iOS 14 is dat de batterijen van iPhones leeg laat lopen, toch is dit een probleem dat zich vaker voordoet bij sommige gebruikers na het installeren van een nieuwe versie van iOS. Bij het upgraden naar een nieuwe versie van het besturingssysteem gaan de iPhones alle bestanden en applicaties opnieuw indexeren zodat ze sneller en efficiënter kunnen worden teruggevonden. In andere woorden: het leeglopen van jouw batterij kan dus slechts tijdelijk zijn tot jouw iPhone de nieuwe update gewoon is.

Er zijn ook andere dingen waar je op moet letten als dit zich blijft voordoen - zoals het letten op het capaciteitsverlies over tijd. Ga naar Instellingen > Batterij > Batterijgegevens om te zien of jouw batterij is verslechterd.

Als dat het geval is, of je wil gewoon de levensduur van jouw batterij verlengen, dan zijn er voldoende manieren, door Apple aangeraden, om dat te doen. Zo heb je bijvoorbeeld het uitschakelen van jouw automatische helderheid op jouw scherm (Instellingen > Algemeen > Toegankelijkheid > Scherminstelingen) en door het manueel op lage instellingen te houden. Je kan ook applicaties verhinderen om zich op de achtergrond automatisch te verversen (Instellingen > Algemeen > Achtergrond app vernieuwen) en locatie-diensten binnen apps uitschakelen (Instellingen > Privacy > Locatiediensten). Ten laatste kan je makkelijk enkele van de bovenstaande functies uitschakelen door om te schakelen naar de Laag Energieverbruik-stand (Instellingen > Batterij).

'Jailbroken' waarschuwing

Heb je een bericht gekregen van een app die je waarschuwde dat jouw iPhone een Jailbreak (handeling die je toestaat om software toe te voegen die niet door Apple erkend is) was, zoals deze gebruiker op de Apple-fora? Maak je geen zorgen - jouw applicatie zal zich nog niet volledig hebben geüpdate naar iOS 14 en herkent het nieuwe besturingssysteem niet als een officiële update. Geef de ontwikkelaars wat tijd en installeer de nieuwste update van de app, indien mogelijk, of meld het aan hen om dit probleem aan te kaarten als je nog steeds de foutmelding krijgt.