Intel Rocket Lake CPU's kunnen optrekken tot 5.5GHz – en de Comet Lake wegblazen bij gaming

De Rocket Lake-processoren van Intel – de next-gen CPU's die in 2021 verschijnen - zullen veel sterkere prestaties aanbieden in gaming dan de huidige Comet Lake-chips, met all-core overclocking tot 5GHz en verhoogde snelheden tot 5,5GHz.

Dat zou het geval zijn volgens lekker ITCooker (via WccfTtech), die nieuwe details over de Rocket Lake-CPU's liet vallen (nadat hij eerder een afbeelding toonde van een setup die op een proef-chip van Intel van de aankomende 11e generatie draaide).

Wat we hiervan moeten onthouden is dat Intel grote stappen heeft genomen met architecturale verbeteringen als het aankomt op gamingprestaties - het is blijkbaar de grootste sprong sinds Skylake van 5 jaar geleden - en we kunnen veel sterkere prestaties verwachten dan de huidige 10e generatie processoren (die al goed hun werk doen bij PC-games).

In het kort, Rocket Lake blijft misschien gebouwd op een 14nm-proces, maar architecturale verbeteringen - gericht op gamers - zullen gigantisch zijn, plus L1- en L2-caches zullen groter zijn (met een voorgestelde stijging van 50 procent naar 48KB voor de eerste en een verdubbeling van grootte voor de L2 naar 512KB).

Dat klinkt inderdaad spannend, maar onthoud dat je ook hier je verwachtingen wat moet intomen - dit zijn en blijven uiteindelijk slechts geruchten. Verder zou het een ander verhaal zijn als je buiten gaming stapt. Met de Rocket Lake die op 8 kernen loopt, zegt ITCooker dat benchmarks zoals Cinebench R20 multi-threaded nog steeds onderdoen aan de Ryzen-processoren van AMD.

ITCooker zegt ook dat het heel makkelijk zal zijn om een all-core overclock naar 5GHz uit te voeren met Rocket Lake-silicon.

Boosthemel

Een andere lekker, MeibuW, zei dat Core i9 CPU's in staat zullen zijn om turbosnelheden van tot wel 5,4GHz of zelfs 5,5GHz te halen met Rocket Lake. Dat Core i9-model is een octacore met 16 threads, net als de Core i7. Dit wil zeggen dat de chips zullen verschillen in het klokken.

Rocket Lake i7 has the same 8C16T 16M L3 as i9, and the price is less than 400$. B560 supports the memory overclocking (no cpu), 16+4 pcie4. So i7 RKL+B560 seems like a dessert.October 12, 2020

De lekkers gokken zelfs naar een potentiële prijs van Intel, met de Core i7-processor van Rocket Lake die onder de $400 zou komen, om zo de concurrentie aan te kunnen gaan met de Ryzen 9 5800X en qua prijs onder de octacore-chip van AMD te gaan die op 5 november zou verschijnen voor $449.

We willen hier echt wel de nodige voorzichtigheid vragen, maar er is zeker een goed argument dat Intel zijn pijlen snel en hard moet richten op AMD als het op prestaties en prijs aankomt. Zo kunnen ze terug aan terrein te winnen in de desktop CPU-markt. Het lek suggereert dat dit wel eens het plan van Intel zou kunnen zijn.

Intel liet ons recent weten dat Rocket Lake begin 2021 arriveert, zoals we in het begin hebben gemeld. Intel liet verder niet veel informatie los over de 11e generatie chips, buiten het feit dat ze PCIe 4.0 ondersteunen. Er was echter wel een duidelijke focus op gamingprestaties - wat overeenkomt met wat de huidige geruchten zeggen over de architecturale verbeteringen voor PC-gaming.