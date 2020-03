Zo kies je een PC case: het vinden van de perfecte behuizing voor je moederbord

Het uitkiezen van alle componenten van je droomcomputer is leuk, maar het kiezen van de beste PC behuizing die aan je wensen voldoet is anders. Je kan kiezen hoe je installatie eruit zal zien, hoe het past in je interieur en hoe makkelijk het is om het te gebruiken.

Maar je kunt niet zomaar een behuizing kiezen alleen omdat je het er leuk vindt uitzien. Er zijn een paar belangrijke overwegingen die je moet maken als je een PC behuizing kiest. Dit is wat je moet weten voordat je een PC case uitkiest.

(Image credit: MSI)

1. Hou rekening met het formaat van je moederbord

Je eerste en meest belangrijke overweging is of de computer die je wilt bouwen, wel of niet past in de behuizing die je neemt. Over het algemeen is dit proces eenvoudig. Dat is omdat case fabrikanten zich richten op specifieke gestandaardiseerde moederbord formaten.

Computer cases zullen moederbordformaten opsommen die passen, van E-ATX helemaal tot aan Mini-ITX. Over het algemeen past er in een behuizing die een groter moederbord ondersteunt ook een kleiner moederbord, hoewel je dit wel moet dubbelchecken als je het formaat van je moederbord er niet specifiek bij ziet staan in de specificaties van de case. Het is mogelijk dat de behuizing nog geen palen heeft om je moederbord in te schroeven, als het onderstel specifiek bedoeld is voor grotere moederborden.

(Image credit: Future)

2. Zorg ervoor dat er ruimte is voor je CPU-koeler

Sommige CPU koelers kunnen op aanzienlijke hoogte van de CPU zelf zijn. Als je een smalle behuizing neemt, is er misschien niet genoeg ruimte voor je koeler. Gelukkig vermelden behuizingsfabrikanten meestal wel de CPU koeler duidelijk in hun specificaties, dus je zult deze informatie makkelijk kunnen terugvinden. Vergelijkbare CPU koelers vermelden de hoogte, zodat je die spec kunt vergelijken met degene die staat vermeld voor de behuizing.

Als je een vloeibare koeler gebruikt, moet je ervoor zorgen dat de behuizing ruimte heeft voor je reservoir en radiator.

(Image credit: Future)

3. Zorg ervoor dat er ruimte is voor je grafische kaart

Net als je CPU koeler zal je grafische kaart extra ruimte innemen, alleen neemt het ruimte in, in zelfs meerdere richtingen. Je moet bevestigen dat je behuizing ruimte heeft voor de lengte en hoogte van je grafische kaart. Je moet ook bevestigen dat de achterkant van de behuizing genoeg uitbreidingsgroeven heeft voor je grafische kaart. De meest populaire grafische kaarten zitten in twee groeven.

(Image credit: Future)

4. Zorg dat de stroomvoorziening geschikt is

Zie je een thema hier? De PC behuizing die je kiest, moet op al je componenten passen, of je moet onderdelen kiezen die passen in de behuizing. Hoe het ook zij, je moet bevestigen dat je PSU en je behuizing kunnen samenwerken. In dit geval moet je er zeker van zijn dat er niet alleen ruimte is voor je stroomvoorziening, maar ook dat het in staat is om in de juiste richting gemonteerd te worden.

Je stroomvoorziening moet voorzien zijn van een goede luchtstroom om te blijven werken, dus zorg ervoor dat de behuizing die je kiest volledig verenigbaar is. Sommige behuizingen zullen deze stap eenvoudig voor je maken door een stroomvoorziening toe te voegen, dus je moet ervoor zorgen dat de PSU het vermogen en de aansluitingen heeft die je nodig hebt voor je computer.

(Image credit: Future)

5. Denk aan de drivers die je wilt

Als je een computer wil met een CD/DVD Drive, een Ultra HD Blu-ray drive, zes 3.5-inch hard drives en vier 2.5-inch SSDs, heb je een hele andere behuizing nodig van iemand die een computer wil met helemaal geen optische aandrijvingen en uitsluitende PCIe NVMe SSDs. In de PC behuizing wordt het aantal aandrijvingen vermeld, en of een van deze het type frontpaneel porten zijn die je nodig hebt voor de optische aandrijvingen. Dus beslis wat je wilt, of wat je misschien in de toekomst wilt toevoegen en kies een behuizing die geschikt is voor de aandrijving die je wilt. (Belangrijk: Bij sommige behuizing lijkt het alsof ze meer stationssleuven hebben dan ze werkelijk hebben, als ze dubbelwerkend kunnen trekken, zoals 3.5-inch aandrijvingen, die ook 2.5-inch aandrijvingen kunnen bevatten).

(Image credit: Future)

6. Bepaal welk frontpaneel je wilt

Frontpaneel poorten kunnen het je veel gemakkelijker maken, het geeft je makkelijker toegang om randapparaten aan te sluiten of externe opslag. Dus, als je je behuizing kiest, zul je willen overwegen wat voor soort poorten je aan het front beschikbaar wilt hebben en hoeveel. Je moet er ook zeker van zijn dat je moederbord de verbinding biedt die nodig is, om deze poorten te activeren. Je zult geen vier USB 3.2 poorten aan de voorkant van je behuizing kunnen hebben, als je moederbord alleen maar openingen heeft voor een stel USB 2.0 poorten.

(Image credit: Future)

7. Denk aan de ventilatoren

Je CPU en GPU hebben hun eigen koelsysteem, maar de rest van je computer heeft ook koeling nodig. Daar zijn de ventilatoren voor. Veel behuizingen worden geleverd met ventilatoren, maar sommige niet. Je wil kunnen beslissen hoeveel ventilatoren je nodig hebt, en welke grootte ze hebben, bekijk daarna of de behuizing ze ondersteunt.

Een andere belangrijke overweging is luchtfiltratie. Als je in een stoffige omgeving woont, of harige huisdieren hebt, heb je een behuizing nodig die luchtfilters heeft. Daarna kun je de ventilatoren plaatsen waar de filters zitten, en uitlaat ventilatoren plaatsen waar geen filters zitten. Veel stof en haar van huisdieren dat zich opstapelt bij je computer kan leiden tot een oververhit en onbetrouwbaar systeem.