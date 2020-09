Intel wil Chromebooks revolutionaliseren met Tiger Lake-processoren

Intel heeft bevestigd dat de nieuw aangekondigde Tiger Lake-processoren naar Chromebooks komen, en zodoende een van de grootste en meest spannende veranderingen in een lange tijd brengt naar deze lichte laptops.

De beste Chromebooks zijn simpele, doch betaalbare, laptops die lopen op Chrome OS, een besturingssysteem dat minder belastend is voor een laptop dan Windows 10 en macOS. Dit zorgt ervoor dat Chromebooks componenten hebben die relatief lage vermogens hebben, wat op zijn beurt de prijs naar beneden trekt en de batterijlevensduur verhoogt, zonder in te moeten boeten qua prestaties.

Er is echter ook een groeiende markt voor krachtigere Chromebooks, en nu Intel stelt dat Tiger Lake "'s werelds beste processor is voor dunne en lichte laptops" hopen we dat de aankomende Chromebooks vergezeld worden van een stijging in prestatievermogen.

(Image credit: Intel)

De toekomst van Chromebooks

Zoals Intel opmerkt in een blogpost die deze zet aankondigt, "zijn Chromebooks nog nooit zo belangrijk geweest met de versnelde overschakeling naar werken en leren van thuis uit", en het bedrijf wil hier nog aan bijdragen.

Dat wil zeggen dat Chromebooks die zullen lopen op de 11e generatie van Intelprocessoren, volgens Intel, webpagina's 28% sneller zullen laden dan Chromebooks met de 10e generatie CPU's - waarvan sommige nu de snelste Chromebooks op de markt zijn.

Webapplicaties zouden 20% sneller moeten lopen, terwijl het laden van Excel-spreadsheets in Google Sheets 2.5 keer sneller is tijdens het multitasken. Over multitasken gesproken, Intel beweert dat surfen op het web tijdens multitasken tot 77% sneller kan zijn. Dit is gemeten door het openen van browser tabs terwijl YouTube 4K-video's was aan het spelen, samen met andere applicaties.

Chromebooks zouden ook een aanzienlijke boost krijgen in grafische prestaties, aangezien de 11e generatie CPUs met Intel's Iris Xe integrated graphics komen - die volgens Intel tot 2.7 keer snellere grafische prestaties geven in vergelijking met de 10e generatie.

Beeldbewerking en het maken van video's zal ook beter gaan op deze nieuwe Chromebooks, en ze zouden ook zonder problemen spelletjes uit de Google Play Storen moeten draaien.

Ook al gingen de Chromebooks van start als eenvoudige toestellen die enkel gemaakt waren voor web browsing en het opstellen van kleine documenten, Chromebooks zijn de voorbije jaren geëvolueerd naar sterkere toestellen en, zoals Intel correct aanhaalt, de manier waarop we ze gebruiken is ook aan het veranderen.

Ze zijn nu ongelofelijk populaire toestellen in het onderwijs - kijk eens naar onze lijst met beste Chromebooks voor studenten voor meer advies. En met de wereldwijde Covid-19-pandemie werken nu meer mensen van thuis uit, en Chromebooks hebben bewezen dat ze daar uiterst geschikte toestellen voor zijn.

Dus, de belofte van Intel om snellere en sterkere Chromebooks te voorzien is zeker spannend, zolang ze maar geen compromissen sluiten op de twee grootste redenen waarom we fans zijn van Chromebooks - hun lage prijs en lange batterijlevensduur.

Via ZDNet