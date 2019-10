Huawei begint met Android 10-update in Nederland

Vanaf nu is het voor Android-gebruikers, die in het bezit zijn van een Huawei Mate 20 Pro, mogelijk om de nieuwste en grootste update te downloaden; Android 10.

Iets meer dan een maand geleden, vier september, werd het nieuwe besturingssysteem van Google geïntroduceerd.

Naast de Pixel-telefoons is het besturingssysteem EMUI 10 ook beschikbaar voor gebruikers van een Essential Phone PH-1 en voor gebruikers van de Xiaomi Redmi K20 Pro in de Benelux ook wel bekend als de Xiaomi Mi 9T Pro. Voor die laatste geldt overigens, dat het nieuwe besturingssysteem alleen voor gebruikers in China en India beschikbaar is.

En nu is de grote update dus ook beschikbaar gemaakt voor de Huawei Mate 20 Pro. Vele dachten dat juist de P30 en P30 Pro toestellen de update als eerste zouden krijgen, maar niets is dus minder waar.

Ben je in het bezit van een Mate 20 Pro dan kun je de software-update vinden in je instellingen of je krijgt automatisch een melding. Nadat je Android 10 hebt gedownload zul je zien dat het er een stuk overzichtelijker uitziet. Er is een 'Dark Theme' die de interface van je smartphone en je apps voorziet van een donkere kleur. Er zijn nieuwe animaties en meer privacy-opties, zo kun je kiezen om alleen te laten zien waar je je bevindt, op het moment dat je een app gebruikt. Ook kun je inzicht krijgen in je schermactiviteiten als zowel je advertentie-instellingen.

Daarnaast heeft Huawei voor de Huawei Mate 20 Pro een nieuwe beveiligingsupdate van september 2019 beschikbaar gesteld.

Wil je meer weten over de veranderingen die Android 10 met zich meebrengt? Klik dan snel hier.

Voor nu is Android 10 op de Huawei Mate 20 Pro alleen voor gebruikers in Nederland beschikbaar, wanneer dit verder uitrolt naar andere Europese landen is nog niet bekend.

Via Android Planet