Hoe kies je de beste Chromebook tijdens Black Friday?

Chromebooks zijn fantastische kleine laptops die niet al te veel geld kosten en lekker lichtgewicht zijn. Daarom zijn wel ook fans van Chromebooks. Met de aankomende Black Friday laptop-deals is dit het beste moment om je nieuwe productiviteitsapparaat binnen te halen.

Wat maakt een Chromebook nou zo'n mooi cadeau voor jezelf of voor iemand anders? Chromebooks kunnen heel geschikt zijn als laptops voor werk en alledaags gebruik. Verwacht er alleen niet al teveel van. Er zijn inmiddels meer dan genoeg Chromebooks om uit te kiezen en er is dus voor ieder wat wils. Chromebooks worden vaak ook verkocht met extra's zoals bijvoorbeeld drie maanden van Canva Pro, YouTube Premium, Nvidia GeForce Now of 100GB aan cloudopslag. Er zijn dus vaak ook interessante bundels om uit te kiezen.

Er zijn inmiddels wel zo veel verschillende Chromebooks op de markt dat het een uitdaging kan zijn om de juiste voor hou te vinden. Wij zijn er echter om je te helpen bij je keuze. Je kunt bijvoorbeeld kiezen tussen een gewone Chromebook, een 2-in-1-Chromebook of bijvoorbeeld een Chromebook waarvan je het scherm helemaal los kunt koppelen tot een soort tablet.

Zo'n laatste soort 'detachable' Chromebook is bijvoorbeeld een goede keuze voor kinderen. Die kan namelijk gedurende de dag op school als traditionele laptop worden gebruikt en 's avonds en in het weekend als tablet wanneer je het toetsenbord loskoppelt. Een 2-in-1-Chromebook kan juist weer handig zijn voor studenten. Die kunnen dan makkelijk wisselen tussen het schrijven van een essay en het bijwonen van een digitaal college. Je kunt veel voor elkaar krijgen met je Chromebook als je de juiste voor jou hebt gevonden.

Black Friday is zeker een goed moment om een Chromebook te kopen met alle deals en prijsverlagingen die dan verschijnen. Het is rond deze tijd wel een uitdaging om tussen al die deals de juiste te vinden. Wij kunnen je dus helpen in je zoektocht naar de Chromebook die het beste bij je past.

Laten we de zoektocht beginnen.

Waar moet je op letten...

Het belangrijkste wat je moet weten als je gaat kijken naar alle verschillende soorten Chromebooks is wat je precies wil gaan doen met je Chromebook. Een groot aanbod kan fijn zijn, maar het zorgt ook voor een grote kans dat je per ongeluk de verkeerde keuze maakt.

Bepaal goed voor jezelf wat je echt nodig hebt of wat je graag zou willen hebben. Het is niet nodig om extra te betalen voor een 2-in-1-Chromebook als je er alleen essays op gaat typen en e-mails op gaat lezen.

Het is ook belangrijk om van tevoren je budget te bepalen en te kijken wat voor soort Chromebooks er binnen dat budget vallen. Met al die verschillende soorten Chromebooks zijn er ook veel verschillende prijzen, dus voor elk budget is er wel een passende laptop te vinden.

... bij een Chromebook voor werk of school?

Als je een goede zakelijke Chromebook zoekt:



Er zijn niet veel verschillen tussen een Chromebook voor school of een Chromebook voor werk. In beide gevallen zoek je waarschijnlijk iets dat lichtgewicht, betrouwbaar en makkelijk mee te nemen is.

Voor werk en school heb je jouw Chromebook waarschijnlijk elke dag nodig en afhankelijk van het werk dat je doet, heb je ook een apparaat nodig dat de software kan draaien die je gebruikt. Het is dus wel belangrijk om van tevoren te weten of de software die je nodig hebt wel op ChromeOS ondersteund wordt.

Als je een Chromebook zoekt voor zakelijk gebruik, dan heb je waarschijnlijk veelal dezelfde eisen als een student. Je zoekt dan waarschijnlijk naar een laptop die onder andere lang meegaat en een goede batterijduur heeft. Je hebt misschien in dat geval wel een hoger budget dan een student en daarmee kun je dus ook kiezen voor een wat duurdere premium-Chromebook. Zo kun je bijvoorbeeld zoeken voor een Chromebook met een goede webcam voor online meetings. Ook kun je met een wat hoger budget gewoon voor een stijlvollere laptop kiezen.

Als je een student bent en je zoekt naar een Chromebook voor school en vrije tijd:

Een 2-in-1-Chromebook is waarschijnlijk dan de beste keuze. Deze Chromebooks hebben alle voordelen van een kleine laptop, maar je kunt dan ook het toetsenbord loskoppelen of wegvouwen om ze als tablet te gebruiken voor aantekeningen of om colleges op te bekijken.

Chromebooks zijn ook erg geschikt als eerste laptop voor kinderen. Ze hebben meestal een redelijk goede bouwkwaliteit en ze zijn makkelijk te gebruiken als je ze maar voor een paar applicaties gebruikt. Meestal bieden ze ook overzichtelijke opties voor ouderlijk toezicht, zodat je ook makkelijk in de gaten kunt houden dat de kinderen niet te lang achter de laptop zitten of zonder toezicht op het web zitten te surfen. Als je een Chromebook gaat kopen voor je kind, dan heb je een stevig apparaat nodig dat wel tegen een stootje kan en dat genoeg batterijduur heeft voor in ieder geval de hele schooldag en het liefst nog iets langer.

We hebben ook een lijst met onder andere de beste Chromebooks voor kinderen, studenten en meer met een aantal goede opties. Een van onze favorieten van die lijst om aan te bevelen is de Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook. Dit is een fantastische 2-in-1 die dus ook het beste van beide werelden kan bieden. Het is niet de goedkoopste Chromebook, maar de prijs is toch redelijk gezien het OLED-scherm. De IdeaPad had een batterijduur van ongeveer 16 uur in onze tests en dat is zeker genoeg om bijvoorbeeld door een schooldag heen te komen. Ook kunnen kinderen met deze 2-in-1 makkelijk wisselen tussen een laptop voor huiswerk en een tablet voor als ze klaar zijn met het huiswerk.

Een touchscreen is ook een erg fijne toevoeging voor kinderen, of het nu gaat om een 'detachable' 2-in-1 zoals de IdeaPad of een vouwbare laptop zoals de HP Chromebook x360 12B. Dit is goed voor het leren door fysiek bezig te zijn en kinderen kunnen dus ook hun schoolprogramma's of spelletjes in de tablet-modus spelen. Dat is misschien ook makkelijker voor jonge kinderen dan typen op een toetsenbord.

Chromebooks zijn momenteel nog niet echt helemaal geschikt voor games. Je kunt wel games spelen die je net als op mobiele apparaten in de Google Play Store kunt vinden. Je kunt ook gebruik maken van cloud gaming-diensten zoals GeForce Now en Xbox Cloud Gaming als je internetverbinding daar sterk genoeg voor is.

Dit kun je het beste vermijden bij het shoppen voor een Chromebook tijdens Black Friday

(Image credit: Future)

Het maakt niet uit voor wie je een Chromebook gaat kopen tijdens Black Friday, hier zijn de dingen die je het beste kunt vermijden.

Ten eerste, als je een laptop voor werk zoekt, neem dan geen genoegen met minder dan 8GB werkgeheugen. Dit geldt zeker als je van plan bent om er presentaties op te houden of als je bijvoorbeeld dagelijks bezig bent met analytische software voor statistieken. Als je Chromebook je voornaamste apparaat wordt voor je dagelijkse gebruik, dan is 8GB werkgeheugen toch wel nodig om fatsoenlijk je werk te doen. 8GB lijkt misschien wel veel voor een Chromebook aangezien ChromeOS ook werkt bij 1GB wekgeheugen, maar als je hem koopt voor werk kun je maar beter iets meer werkgeheugen hebben om frustraties te voorkomen.

Ten tweede is het ook verleidelijk om gewoon een van de duurste Chromebooks te kopen en te denken dat je daarmee wel waar voor je geld krijgt. Chromebooks zijn in principe meestal redelijk goedkoop voor laptops, maar toch kunnen de prijzen van Chromebooks ook erg snel oplopen. Je hoeft niet meer dan 1000 euro uit te geven als je alleen maar notities gaat nemen of je favoriete serie gaat bingen op je apparaat.

Ten derde is het niet verstandig om zonder voorbereiding Black Friday-deals te gaan bekijken. Er zullen zat Chromebook-deals zijn en het is dan ook het beste moment om een nieuwe te kopen, maar doe vooral wel je huiswerk van tevoren. Zoals we al eerder zeiden hierboven wordt niet elk programma ondersteund op ChromeOS. Zorg er dus voor dat je de software die je nodig hebt wel kunt gebruiken op het nieuwe besturingssysteem. Als je ook graag pc-games wil spelen dan kun je beter ook bedenken of je wel echt een Chromebook nodig hebt. Er valt namelijk nog niet heel veel te gamen op deze apparaten.

Sommige Chromebooks zoals de HP Chromebook X2 11 zijn eigenlijk gewoon tablets met een toetsenbord. Dat kan dus prima zijn voor jonge kinderen, maar niet voor studenten of voor zakelijk gebruik en zeker niet als je ook veel randapparatuur wil aansluiten.

Als je een begin nodig hebt voor je zoektocht naar de het juiste apparaat voor jou dan hebben we een lijst met de beste Chromebooks van 2022 . Als je al klaar bent om een nieuwe Chromebook aan te schaffen, blijf dan vooral de beste Black Friday laptop-deals checken tijdens deze periode om jezelf wat geld te besparen.

De beste Chromebook-deals van vandaag