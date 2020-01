Hisense A5: batterijduur van 10 dagen met monochroom display

In tegenstelling tot wat er vaak gedacht wordt, hoeft een goede smartphone niet al te duur te zijn anno 2020. Voor bewijs hoef je alleen maar in onze lijst met beste budget smartphones te kijken.

In die lijst vind je voornamelijk gewone telefoons terug die alle toeters en bellen in huis hebben die je van een telefoon verwacht. Toch is er nog veel meer moois op de markt te vinden, en een goed voorbeeld hiervan is de Hisense A5.

De Hisense A5 is afkomstig van de Chinese fabrikant Hisense en profileert zich als een 'leestelefoon'. Hoe het dat doet? Door niet gebruik te maken van een kleurenscherm, maar van een zwart-witscherm. Het monochrome epaper-display gebruikt huidvriendelijke materialen die net zo zacht moeten aanvoelen als de huid van een baby.

Naast dat het display prettig aanvoelt, zorgt het weglaten van een kleurendisplay er ook voor dat de batterijduur een ontzettende boost krijgt. Hisense zelf beweert dat de A5 in staat is om je 10 dagen bij te staan op één volle accucyclus. Houd er echter rekening mee dat sommige smartphones ook een ultra-besparingsmodus hebben, waardoor zij ook omgetoverd kunnen worden in een monochroom toestel.

Hisense A5 4G - €200,07 bij Gearbest De Hisense A5 is een bijzonder interessante smartphone vanwege zijn zwart-witscherm. Met het monochrome display kun je de A5 ook zien als een ebook met 4G-capaciteiten en diverse smartphone-features. Verwacht echter geen hoogwaardige smartphone, aangezien de interne specificaties niet je van het zijn. Dat zie je echter ook terug in zijn scherpe prijs.Deal bekijken

Het epaper-display van de A5 nodigt je uit om films weer in zwart-wit te gaan kijken. Hoewel het idee leuk klinkt, zal je er al snel achter komen dat de schermtechnologie van het apparaat niet in staat is om zulke hoge ververssnelheden te bewerkstelligen, waardoor er wat souplesse verloren gaat.

Statische content en het lezen van boeken in fel daglicht, dat zijn de aspecten waarin de Hisense A5 wel excelleert.

Met de A5 beschik je over een vrij beperkte doch kekke smartphone. Het apparaat is vooral geschikt voor simpel gebruik als lezen, tekstverwerken, mailtjes lezen en meer van dat. We raden je dan ook aan om het te zien als een secundaire smartphone, en niet als vervanging van je gewone toestel.