Hoe werkt een UPS?

Een UPS (uninterruptible power supply) is een essentiële aankoop voor iedereen (zij het zakelijk of niet) die gebruik maakt van desktopcomputers, servers en andere elektronica die 24 uur per dag en zeven dagen op week moeten draaien. Een stroomonderbreking, hoe kort ze ook mag zijn, kan catastrofale gevolgen hebben. Servers kunnen plots onbereikbaar worden en erger nog, bestanden kunnen beschadigd worden door het plotse gebrek aan elektriciteit. Met een goede UPS kan je zelfs in de ergste gevallen vlotjes op een interne batterij overschakelen en je apparaten levend houden tot de stroom hersteld is of tot je ze veilig kan uitschakelen.

Er zijn echter wel zaken die je moet overwegen bij de aankoop van een uninterruptible power supply. Zo wil je voor een UPS gaan die al je belangrijke apparaten draaiende kan houden voor een zo lang mogelijke periode. Er zijn op dat vlak enorm veel mogelijkheden, sommige UPS'en kunnen net een router en computer van stroom voorzien, terwijl meer professionele oplossingen hele serverruimtes kunnen voorzien van een back-up stroomvoorziening.

Wat kan je allemaal verwachten van een UPS?

Verschillende zaken. Een UPS komt uiteraard met een aantal stekkerpoorten voor je verschillende apparaten. De meest moderne modellen komen ook met een verzameling USB-poorten, zodat je in geval van nood toch steeds je smartphone kan opladen. Een UPS is meestal ook voorzien van functionaliteit die ervoor zorgt dat het apparaat geen stroom verspilt als het niet in gebruik is. Bovendien zal je vaak een LCD-scherm terugvinden dat je informatie geeft over de UPS.

Een goedkope UPS kan je al vinden voor iets meer dan 50 euro. Deze zijn dan speciaal voor thuis ontworpen en kunnen voor een minuut of tien je computer en router aan de praat houden. Met andere woorden net genoeg tijd om de belangrijke zaken op te slaan. Kleine bedrijven hebben misschien nog wel genoeg aan een toestel dat tot 6 apparaten levend kan houden en hebben dan met een budget van ongeveer 250 euro voldoende. Grote bedrijven zullen echter op zoek moeten gaan naar oplossingen van enkele duizenden euro’s.

Hoe het werkt

Het idee achter de werkwijze van een UPS is hetzelfde als de reden waarom je laptop niet uitvalt als je de stroomkabel er plots uithaalt. In dit geval neemt de UPS dus de rol van batterij over voor apparaten die geen interne batterij hebben, zoals je desktopcomputer. Zo’n apparaten zijn er echter niet altijd op voorzien om zo zuinig mogelijk te werken en daarom zal een UPS vaak maar voor 10 minuten extra stroom zorgen. Gelukkig is dat in de meeste gevallen voldoende.