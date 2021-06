hide.me deal: scoor nu extra voordelig deze top VPN-dienst met interessante extra’s!

We hebben er een jaar langer dan gepland op moeten wachten, maar het EK gaat eindelijk beginnen! De start van de Europese eindronde gaat gepaard met veel commercials en allerlei andere bombarie, waar je als consument uiteindelijk niet veel aan hebt. Gelukkig pakt hide.me dat anders aan.

hide.me is een bekende en populaire VPN-dienst met een sterk track record. Ook zij kunnen niet wachten totdat de bal gaat rollen, en om de opening van het EK te vieren komt hide.me met een speciale EK-actie!

Wil je meer weten over de speciale EK-deal van hide.me? Lees dan hieronder verder hoe jij voor een dubbeltje op de eerste VPN-rang kunt zitten.

hide.me EK actie

Doorgaans kost een abonnement bij hide.me 99,99 euro op jaarbasis, maar als je er snel bij bent kun je voor slechts 45 euro één jaar hide.me kopen. Naast de scherpe korting geniet je ook nog eens 3 maanden gratis van hide.me, waardoor het totaalbedrag per maand uitkomt op slechts 3 euro per maand!

En alsof dat nog niet genoeg is, pluk je ook de vruchten van de samenwerking tussen hide.me en Internxt.com: je geniet een jaar lang gratis(!) van 2TB aan versleutelde cloud-opslag als je een abonnement neemt bij hide.me.

Wat Internxt zo bijzonder maakt, is dat de dienst zero-knowledge encryptie gebruikt, wat inhoudt dat alleen jij toegang hebt tot je bestanden. Dit in tegenstelling tot diensten als Dropbox, Google Drive, OneDrive en iCloud. Dit alles maakt hide.me als VPN-dienst een ontzettend aantrekkelijke privacy-bundel.

Wil je meer weten over hide.me? Wij hebben alle voordelen van de VPN-dienst hieronder voor je op een rijtje gezet.

(Image credit: Hide.me)

Waarom hide.me?

Er zijn diverse redenen waarom je moet kiezen voor een abonnement bij hide.me. De belangrijkste zijn als volgt:

Wereldwijde toegang

Of je nu thuis voor de buis zit, of ergens aan de andere kant van de wereld: met meer dan 1.900 servers wereldwijd is er altijd genoeg te kiezen.

Streaming opties

Het gebruiken van hide.me VPN geeft jou toegang tot streaming bibliotheken die doorgaans via geoblokkades worden geblokkeerd. Geniet dus van extra veel films en series dankzij hide.me!

Maximale toegankelijkheid

Met één abonnement kun je tot wel tien apparaten verbinden. Zo weet je zeker dat je hide.me kunt gebruiken op al je apparaten.

Razendsnelle prestaties via Bolt

In tegenstelling tot wat je gewend bent wellicht, geniet je met hide.me wel nog altijd van die razendsnelle internetsnelheden die je zonder VPN haalt.

Multihop – Double VPN

Dankzij deze functie kun je zelf een ingangs- en uitgangsserver kiezen, waardoor je veilig over meerdere VPN-serverlocaties kunt laten tunnelen. Zo ontloop je gedeeltelijke of zelfs gehele blokkades in bepaalde landen en regio’s.

Strikt No Logs-beleid

hide.me bewaart geen data van jouw online activiteiten. Zo kun je veilig en vertrouwd het web op, zonder dat er een kans bestaat dat officiële instanties achter jouw activiteiten komen.

Klinkt goed, toch? Dat dachten wij ook. Sla je slag en haal hide.me snel in huis, want de actietijd is zeer gelimiteerd!