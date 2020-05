GTA 6 releasedatum mogelijk ontdekt, later dan gehoopt?

GTA 6 verschijnt mogelijk in 2023, en die informatie kun je al dan niet uit Take-Two Interactive's marketingbudget halen.

Door VentureBeat is het financiële plan voor de komende vijf jaren van Take Two onder de loep genomen. Daaruit blijkt dat het bedrijf verwacht om 89 miljoen dollar uit te geven aan marketing tussen april 2023 tot en met het einde van maart 2024. Dat is nogal een flinke stijging en, zoals het rapport bewijst, meer dan de helft van het marketingbudget voor elk ander fiscaal jaar voor het aankomende decennium.

Dit alles heeft ertoe geleid dat analist Jeff Cohen durft te beweren dat GTA 6 binnen deze periode gaat verschijnen.

In een bericht aan investeerders, in handen van VentureBeat, wijst Cohen erop dat voorgaande marketingbudgetten ook de release van andere grote titels hebben onthuld, waaronder die van Red Dead Redemption 2.

"We weten niet zeker hoeveel we in deze verschuiving moeten lezen, maar we willen wel opmerken dat deze onthulling de lancering van Red Dead Redemption 2 voorafgaand aan de aankondiging van dat spel nauwkeurig heeft voorspeld", staat er in de notitie. "Het management heeft met veel vertrouwen gesproken over de pijplijn in de komende vijf jaar en de bestaande live-dienstenuitvoering is uitstekend geweest. Echter, de timing van de volgende Grand Theft Auto blijft top-of-mind voor investeerders, in het bijzonder met de aandelenkoers die zich op een bijna all-time-high bevindt."

Van oorsprong was deze piek verwacht in het fiscale jaar van 2023, maar het ziet ernaar uit dat deze een jaar is vooruitgeschoven. Mocht GTA 6 inderdaad synoniem staan aan deze piek, dan zou er uitstel hebben plaatsgevonden, mogelijk door het coronavirus.

Komende vijf jaren

(Image credit: Rockstar Games)

Take Two heeft eerder deze maand al onthuld 93 game releases op de planning te hebben voor de komende vijf jaar.

Van de 93 spellen zijn er echter 21 exclusief bestemd voor mobiele platformen. De andere 72 worden uitgebracht op PC, consoles en streamingplatformen. Wellicht de meest interessante statistiek van deze meeting is dat de helft van deze line-up uit bestaande gametitels bestaat. Ervan uitgaande dat GTA 6 binnen vijf jaar uitgebracht wordt, verwachten we dat GTA valt in het groepje 'core games'.

"Met onze sterke catalogus, live dienstenaanbod en met onze jaarlijkse releases hebben we veel kracht in huis. Zelfs in een licht jaar, ook al is het niet ons doel om een licht jaar te hebben, en dan het nog beter te doen in het jaar wanneer we in staat zijn om een aantal (top)titels te lanceren. Dat is onze strategie, en zelfs beter dan dat als we het geluk hebben om een blockbuster-titel te hebben. En daar hebben we er ook een aantal van," zei CEO Zelnick.

Uiteraard is de verwachte releasedatum vooralsnog speculatie. Hopelijk komt Take-Two Interactive snel zelf met een aankondiging naar buiten.