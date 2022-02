Grafische kaarten van Nvidia en AMD zijn steeds makkelijker te krijgen

Als je een nieuwe grafische kaart in handen probeert te krijgen, heb je vast de nodige frustraties meegemaakt. Het goede nieuws is: de nachtmerrie lijkt bijna voorbij te zijn. De voorraden van AMD en Nvidia zien er een stuk beter uit in 2022, waardoor de prijzen zijn gedaald.

Dit blijkt uit onderzoek van het Duitse 3DCenter (via Wccftech). De beschikbaarheid van videokaarten is sinds het begin van 2021 niet zo goed geweest als nu, en de situatie lijkt alsmaar beter te worden. Met name in Europa is het een stuk makkelijker om een nieuwe GPU in handen te krijgen.

Een van de vervelendste neveneffecten van het GPU-tekort, was de bizarre prijsstijging van de apparaten. De meeste nieuwe videokaarten werden verkocht bedragen die ver boven de adviesprijs liggen. Als je al een nieuwe videokaart kon vinden, was deze vaak niet te betalen.

Vanwege de verbeteringen in de voorraad dalen de prijzen weer. Ze zitten nog steeds niet in de buurt van de adviesprijs, maar elke prijsdaling is welkom. Volgens 3DCenter betaal je voor een videokaart van AMD ongeveer 45 procent bovenop de adviesprijs. Dat is erg veel, maar het is niet zo erg als de 63 procent van een maand geleden.

Bij grafische kaarten van Nvidia is het nog erger. Vorige maand betaalde je 77 procent bovenop de adviesprijs voor een Nvidia-GPU. Dat si inmiddels gedaald naar 57 procent.

Al met al zijn de prijzen nog steeds te hoog, maar het gaat de goede kant op.

(Image credit: ShutterStock)

Analyse: durven we te dromen?

Dit is allemaal goed nieuws, maar betekent het dat er licht is aan het einde van de tunnel?

We adviseren dat je nog even wacht met feest vieren. GPU-prijzen zijn nog altijd ontzettend hoog en ze hebben nog een weg te gaan voordat ze de adviesprijzen bereiken. Daarnaast brengen zowel AMD als Nvidia nog steeds nieuwe videokaarten op de markt en deze zijn binnen no-time uitverkocht. We verwachten dat een videokaart als de aankomende Nvidia GeForce RTX 3090 Ti vrijwel onmogelijk wordt om in handen te krijgen.

Veel van de problemen die het voorraadtekort hebben veroorzaakt zijn nog steeds gaande, zoals de coronapandemie en het wereldwijde chiptekort.

Ook miners van cryptocurrency hebben een invloed op de prijs van videokaarten. Als de prijzen dalen en minders kopen kaarten op in grote hoeveelheden, beginnen we misschien weer van vooraf aan.

Voor nu is het goed nieuws voor GPU-kopers, maar we weten niet of de trend zal voortzetten.