Google Stadia krijgt last minute 10 extra games bij release

Afgelopen week werd bekend dat de Google Stadia lanceringsdatum vastgesteld is op 19 november. Ten tijde van de release zouden er 12 games beschikbaar zijn. Dat is op papier vrij mager, en qua aantallen nog minder content dan Apple TV Plus bij de release.

Google lijkt nu ook tot inkeer te zijn gekomen, want één dag voor de officiële release is Google overstag gegaan om er 10 extra spellen aan toe te voegen. Veel van de nieuwe titels klinken je waarschijnlijk wel heel bekend in de oren.

Of de toevoeging van 10 games helemaal vrijwillig is gegaan, wagen we te betwijfelen. Online werd er namelijk flink wat kritiek geuit op de line-up voor de release. Google's topman Phil Harrison bluste het brandje vandaag door het aantal games vrijwel te verdubbelen.

Excited to announce that we are INCREASING the Day One launch line-up of titles for @GoogleStadia - we now have TWENTY TWO games launching with the platform on Tuesday. Huge thank you to our game developer and publisher partners for bringing more titles #stadiaNovember 18, 2019