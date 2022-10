Google Pixel Watch ontvangt minder updates dan Galaxy Watch 5 en Apple Watch

De Google Pixel Watch heeft veel te bieden, maar het nieuwe Wear OS toestelletje lijkt het onderspit te delven op het gebied van updates.

In een recent interview met Wired onthulde Björn Kilburn, directeur productbeheer van Google voor Wear OS, dat de Pixel Watch drie jaar lang software-updates zal ontvangen. Samsung is daarentegen van plan om de Samsung Galaxy Watch 5 minstens vier jaar lang te updaten.

Drie jaar ondersteuning is ook één jaar minder dan Apple gaf aan de Apple Watch 3, wat erop wijst dat nieuwere varianten zoals de Apple Watch 7 ook minstens vier jaar updates zullen krijgen.

Waarom gaat de onlangs uitgebrachte Pixel Watch van Google dan minder lang mee dan de Galaxy Watch 5 van Samsung, terwijl beide apparaten hetzelfde Wear OS 3 delen?

De discrepantie komt omdat Google niet langer verantwoordelijk is voor het updaten van wearables die ze niet zelf maken. Dat betekent dat Samsung op zijn beurt niet langer gebonden is aan Google's updatecyclus.

Het is duidelijk dat Google slechts bereid is om drie jaar lang grote updates voor zijn eigen Pixel Watch uit te voeren, terwijl Samsung (en blijkbaar ook Apple) dit minstens een jaar langer doen.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Het nieuws is niet alleen maar slecht voor nieuwe en toekomstige Pixel Watches. Google heeft toegezegd firmware-updates voor de Pixel Watch uit te rollen "op een vergelijkbare manier als op smartphones", met kwartaalupdates die gebruikers het hele jaar door "nieuwe ervaringen" bieden. Daarnaast komt er één keer per jaar een grote feature update.

Bovendien zijn onze eerste indrukken van de Google Pixel Watch op hardwareniveau goed. Tijdens de beperkte tijd die we met het horloge hebben doorgebracht na de lancering, waren we onder de indruk van het slanke ontwerp, de intuïtieve interface en de integratie met Fitbit.

Of Google's eerste stap in de wearable-wereld goed genoeg is om vergelijkbare horloges van Samsung en Apple te overtreffen, valt nog te bezien. We publiceren binnenkort een volledige review van de Pixel Watch, dus hou TechRadar in de gaten hiervoor.