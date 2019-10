Google Pixel telefoon detecteert auto-ongeluk en belt vervolgens 112

Google is bezig met een update voor de Emergency Information app voor zijn Pixel telefoons. De functie kan achterhalen of je betrokken bent bij een auto-ongeluk, zo ja dan belt de telefoon automatisch naar het noodnummer, in Nederland is dat 112.

Het nieuws kwam naar buiten via XDA Developers. Zij melden dat Google de beschrijving van de app heeft bijgewerkt in de Google Play Store, de naam is namelijk veranderd naar 'Persoonlijke Veiligheid', dat geeft beter weer wat de app nu doet.

De applicatie gebruikt de versnellingsmeter en de microfoons van de smartphone, om een auto-ongeluk te detecteren. Als de app vermoedt dat de smartphone-gebruiker betrokken is bij een auto-ongeluk, dan gaat er een luid alarm met trilfunctie af. Als je dit alarm niet zelf uitzet, daar niet toe in staat bent omdat je bijvoorbeeld bent aangereden, dan belt de app het noodnummer en geeft je locatie door. Ook is het mogelijk om meteen 112 te bellen door met je vinger te tikken op een grote rode knop op het scherm van je telefoon.

Noodgeval

Volgens XDA Developers is de nieuwe functie nog niet beschikbaar op de Pixel smartphones, zelfs niet na het downloaden van de nieuwste app update. Het is dus mogelijk dat de nieuwe veiligheidsfunctie alleen beschikbaar is op de Google Pixel 4 die binnenkort verschijnt.

Hoewel de omschrijving in de Play Store in het Nederlands vermeld staat, werkt de functie volgens Google voorlopig nog alleen in de Verenigde Staten. Wanneer de veiligheidsfunctie wordt uitgerold naar andere landen is nog niet bekend. We verwachten dat dit wel even kan duren aangezien Google eerst contact op moet nemen met de lokale hulpdiensten om de applicatie te laten werken.