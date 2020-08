Google Nest Hub introduceert multi-room audio om te concurreren met Sonos

Smart displays van Google, waaronder de Google Nest Hub, zijn nu in staat om audio in meerdere kamers in real time te bedienen, dankzij een software-update die het makkelijker moet maken om je huis te vullen met muziek.

Terwijl het al mogelijk was om Nest-luidsprekers handmatig te groeperen om dezelfde muziek op verschillende luidsprekers tegelijk af te spelen, zegt Google dat je met de nieuwe update "dynamisch" luidsprekers kunt toevoegen en verwijderen en het volume van de afzonderlijke luidsprekers en het hele luidsprekersysteem kunt wijzigen.

In een blogpost zegt Google Nest productmanager Chris Chan dat de interface voor multi-room audiobediening nu beschikbaar is op de Nest Hub, Nest Hub Max en andere compatibele smart displays met Google Assistant, en dat dezelfde functionaliteit in de komende maanden naar de Google Home-app zal komen.

Dat betekent dat je muziek in meerdere kamers zal kunnen bedienen vanop je smartphone, net zoals bij speakers van Sonos.

Geluid in elke kamer

Op basis van de foto's die door Google zijn gemaakt, ziet de nieuwe multi-room interface er vrij eenvoudig uit.

Bovenaan je Google Assistant smart display zie je een volumeregelaar die elke luidspreker in de groep aanstuurt, met schuifregelaars voor de afzonderlijke luidsprekers daaronder.

Onderaan het scherm worden de beschikbare apparaten weergegeven, waarop je kunt tikken om ze toe te voegen aan je multi-room setup. Rechtsboven op het scherm zie je welk nummer wordt afgespeeld. Volgens Google werkt de functie met de meeste muziek-apps, waaronder YouTube Music, Spotify en Pandora.

Met de nieuwe interface kun je niet alleen het volume en het aantal apparaten regelen, maar kun je ook muziek van de ene naar de andere kamer verplaatsen. Dat kan met je stem, de Google Home-app of het touchscreen op je smart display.

Het is ook nog steeds mogelijk om twee Nest Mini of Google Home Max speakers in de Google Home app te koppelen, waardoor je een linker en rechter kanaal kan krijgen voor meeslepender geluid dan twee luidsprekers die in mono spelen.

De multiroom update arriveert nadat Google zijn nieuwste slimme speaker, de zogenaamde Google Nest, heeft onthuld. Ondanks dat het bedrijf hem in een promotievideo heeft onthuld, moeten we nog steeds de officiële naam van de speaker te weten komen.

Het gerucht gaat dat de nieuwe luidspreker van Google Nest in de komende weken in de winkelrekken zou kunnen liggen, zoals de bekende leaker Roland Quandt in een recente tweet beweert.

Volgens Quandt zal Google's nieuwste smart speaker beschikbaar zijn vanaf eind augustus en ongeveer 100 euro kosten.