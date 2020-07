Iedereen heeft wel van het bedrijf Belkin gehoord. Ze staan bekend om hun talloze accessoires voor smartphones en vooral voor hun oplaadaccessoires. In hun aanbod zitten tal van powerbanks, oplaadkabels, draadloze opladers etc. Daar stopt het verhaal van Belkin echter niet. Recent hebben ze namelijk ze Belkin Soundform Elite gelanceerd. Aan de naam zie je al dat dit geen oplader is (of toch niet helemaal) maar dat er een uitstapje is gemaakt naar de audiowereld. Het gaat hier om een smart speaker die tegelijkertijd een draadloze oplader bevat en wij hadden de kans om hem uit te testen.

Feilloze integratie met Google Home

Als je de Google Home-app al in gebruik hebt, dan is de installatie van de Belkin Soundform Elite een fluitje van een cent. We moesten alleen maar de speaker in het stopcontact stoppen, de Google Home-app openen en bovenaan kregen we meteen de melding met de vraag of we ons nieuwe Belkin-apparaat wilden koppelen. De overige bediening van de smart speaker gebeurt daarna ook uitsluitend via Google Home, aangezien Belkin geen afzonderlijke app heeft ontwikkeld. Op vlak van installatie en gebruiksvriendelijkheid is dat erg positief, maar dit heeft ook enkele minpunten tot gevolg.

(Image credit: Belkin)

Als je al een speaker van Google zelf hebt staan, dan zal het menu voor de Belkin Soundform Elite je erg bekend voorkomen. Het ziet er namelijk exact hetzelfde uit als het menu voor een Google Nest Mini-speaker. Het grote minpunt hier is de equalizer in Google Home. Mensen die zelf graag hun audio tot in de puntjes instellen, worden hier met relatief lege handen achtergelaten. Je kan namelijk alleen het niveau van de bass en treble instellen met twee schuifbalkjes. Belkin geeft op zijn website wel aan dat de speaker met behulp van AI de audio optimaliseert zodat elk liedje klinkt zoals de artiest het bedoelt. Daarover volgt zo dadelijk meer als we de audio bespreken.

(Image credit: Belkin)

Een leuk pluspunt is dat je de Belkin Soundform Elite wel kan toevoegen aan een speakergroep met andere Google-speakers. Dit is vaak niet mogelijk als je speakers van andere merken hebt, aangezien de meeste opties voor speakergroepen beperkt worden tot speakers van dezelfde producent. Zo maakten we zelf een kleine stereo-opstelling in onze woonkamer met de Google Home Mini die er al stond. Hou er tot slot wel rekening mee dat de speaker alleen werkt met Google Assistant en dus geen ondersteuning biedt voor Alexa.

Draadloze oplader en algemeen design

Zoals we al aanhaalden, zit er een draadloze oplader verwerkt in de Belkin Soundform Elite. In de bovenkant van de speaker is namelijk een uitsparing gemaakt voor die oplader. Het draadloze oplaadvlak staat wat gekanteld zodat je je smartphone er stevig in kan zetten zonder dat hij valt. De draadloze oplader zelf kan 10W-snelladen en dat is iets meer dan de gemiddelde snelheid voor draadloos laden. Enkele nieuwe premium smartphones halen wel hogere snelheden (27W bij de Huawei P40 Pro en 30W bij de OnePlus 8 Pro), maar alles hoger dan 15W blijft de uitzondering op de regel momenteel.

Het algemene design van de Belkin Soundform Elite is erg eenvoudig. De speaker is beschikbaar in het wit of zwart en is omhuld met hetzelfde type stof als de eigen speakers van Google, wat aansluit bij zijn feilloze integratie in het Google-ecosysteem. Onder het oplaadvakje zitten nog enkele aanraakgevoelige knoppen waarmee je enkele instellingen ter plekke kan aanpassen. Er is een knop om een bluetooth-verbinding te maken als je op die manier muziek zou willen afspelen, knoppen voor het volume, een pauzeknop en een knop om te microfoon uit te schakelen. Het was handig geweest als hier ook knoppen waren om liedjes terug te spoelen of over te slaan, maar over het algemeen zal je de muziek voornamelijk via je smartphone bedienen.

(Image credit: Belkin)

Slimme audio

We hadden het eerder al over de beperkte equalizer, maar dat zou geen probleem mogen zijn, aangezien de Belkin Soundform Elite met Speaker Active Matching-technologie automatisch de audio afstemt op het liedje. Hoewel de zijkanten (onder de stoffen laag) open zijn, zit de eigenlijke speaker aan de voorkant. Het geluid verspreidt zich bijgevolg niet geheel gelijkmatig over de ruimte en wordt voornamelijk voorwaarts gestuurd. We raden je dus aan om de speaker niet pal in het midden van de ruimte te zetten, maar toch enigszins in de richting te zetten waarin je het geluid wil sturen.

(Image credit: Belkin)

Het geluid is over het algemeen erg gebalanceerd en vooral de bassen kunnen erg krachtig worden als je de slider in de app op het maximum instelt. We merkten ook dat de slimme audio geen rekening lijkt te houden met de instellingen voor de bass en treble in de app. Dit zorgde ervoor dat we soms toch zelf met de instellingen voor bass gingen spelen als we van energieke popmuziek overschakelden op wat tragere muziek. Soms hadden we het gevoel dat de audio wat diepte miste. De bassen mogen dan wel erg krachtig zijn, maar het contrast bij muziek waar geen diepe bassen aan te pas komen is hierdoor erg groot.

Moet ik hem kopen?

(Image credit: Belkin)

Koop de Belkin Soundform Elite als...

je twee gadgets wil combineren De Belkin Soundform Elite is de enige smart speaker die tegelijk een draadloze oplader is. Door dit concept heb je meteen als een toestel minder dat je in het stopcontact moet stoppen.

je houdt van popmuziek De Belkin Soundform Elite presteert het beste bij popmuziek waar flink veel bas aanwezig is. Zet de bas op het maximum, speel je favoriete nummer en je krijgt het gevoel dat je op een festival bent.

je houdt van de gebruiksvriendelijkheid van Google Er mag dan wel Belkin op de speaker staan, maar je zou het naamkaartje probleemloos kunnen vervangen met Google. Qua gebruiksgemak zit de Soundform Elite op gelijke hoogte met de speakers van Google zelf en dat kunnen we alleen maar toejuichen.

Koop hem niet als...

je geen draadloos oplaadbare toestellen hebt De integratie van een draadloze oplader is inderdaad handig, als je toestellen hebt die ervan gebruik kunnen maken. Je vindt namelijk genoeg smart speakers met dezelfde audiokwaliteit en mogelijkheden voor een lagere prijs als je geen draadloze oplader erbovenop wil.

je een audiofanaat bent De gebruiksvriendelijkheid van Google is vaak een pluspunt, maar de beperkte equalizer kan voor audiofanaten een doorn in het oog zijn. Als je zelf tot in de puntjes het geluid wil aanpassen, is dit niet de speaker voor jou.