Google onthult zelf nieuwe Nest smart speaker na uitgelekte beelden

De afgelopen maand hebben we geruchten gehoord over een opvolger van de Google Home. Dankzij beelden die in een nieuwe FCC-aanvraag zijn ontdekt (onder het modelnummer GXCA6) door de Android TV Guide Twitter-account, hebben we onze eerste blik op de smart speaker kunnen werpen.

Naar verluidt zou hij door het leven gaan onder de noemer Google Nest. De herontworpen smart speaker lijkt qua styling sterk op de reeds uitgebrachte Google Nest Mini, met een stoffen gaas over een vernieuwde behuizing, die nu iets hoekiger is.

Google heeft nu officieel de sluier opgelicht van zijn nieuwe en verbeterde Nest smart speaker door de bovenstaande afbeelding vrij te geven. Zoals je aan die foto kunt zien, heeft de herontworpen Nest-speaker de stoffen laag van de Google Nest Mini overgenomen. Het toestel, dat rechtop staat, is opnieuw voorzien van verborgen LED-lampjes onder de stof.

Recently certified by the FCC, here is our first look at GXCA6, the new @Google Nest Speaker, replacing the original Google Home. 😁 pic.twitter.com/Ltp1quPFqcJuly 9, 2020

In overeenstemming met de Nest Mini lijkt de nieuwe Nest de knop om de microfoon te dempen behouden. We kunnen ook zien dat Google heeft gekozen voor een gat in het apparaat waar gebruikers de stekker kunnen aansluiten (ook op de foto).

We kunnen ons niet voorstellen dat Google ervoor zou kiezen om het gat zo flagrant zichtbaar te maken aan de bovenkant van het apparaat, dus we gaan ervan uit dat je de speaker rechtop hoort te zetten.

De audio van de slimme luidspreker zou ook geweldig moeten klinken. Volgens 9to5Google wordt verwacht dat er grotere luidsprekerdrivers aanwezig zijn dan in zijn voorganger, wat zou moeten resulteren in een betere audiokwaliteit.

Op dit moment heeft Google de prijs of beschikbaarheid van de nieuwe Nest-luidspreker nog niet bekend gemaakt, maar we houden jullie op de hoogte.