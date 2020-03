Google IO 2020 gaat (voorlopig) nog steeds door

Google IO 2020 lijkt nog steeds van 12 tot en met 14 mei plaats te vinden, ondanks de impact van het coronavirus. Het virus zorgde onder andere al voor de annulering van MWC 2020 en enkele afzeggingen op andere conferenties.

In een tweet bevestigde Dieter Bohn van The Verge dat Google (voorlopig) nog steeds van plan is om zijn jaarlijkse conferentie te houden, hoewel het extra aandacht zal besteden aan de volksgezondheid:

As of yesterday, Google has told me it is still planning to hold Google IO May 12-14, but that it's obviously going to keep an eye on recommendations from CDC, WHO, etc.February 28, 2020