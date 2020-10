Google Chrome voor Android krijgt nieuwe optie voor screenshots

Screenshots maken van websites zou wel eens een stuk makkelijker kunnen zijn voor Android-gebruikers. Zowat iedereen die een screenshot van een pagina heeft genomen, kan tegen het vervelende probleem aanlopen dat hij niet alles in één beeld kan vastleggen. Sommige smartphones hebben een ingebouwde optie voor een "scrollshot" waarbij er door de pagina gescrold wordt, maar dit is niet overal zo.

Google test momenteel een nieuwe screenshot-optie die de noodzaak om meerdere screenshots te nemen van de baan veegt. De functie staat bekend als Long Screenshot en maakt het mogelijk om scrollende screenshots te maken die een hele webpagina in beslag nemen.

Dit is iets waar Google al mee heeft gespeeld in beta-versies van Android 11, maar het lijkt erop dat het bedrijf heeft besloten dat de optie beter kan werken in Chrome zelf.

De scrollende screenshot-optie die in de bètaversie van Android 11 is getest, heeft de definitieve versie niet gehaald, maar lijkt nu in plaats daarvan te zijn gemigreerd naar de mobiele webbrowser van Google.

Screenshot alles!

Hoewel de experimentele functie nog niet beschikbaar is - zelfs nog niet in de Canary build van Chrome voor Android - geeft de beschrijving een goed idee van wat je kunt verwachten als Google het wel beschikbaar maakt in de browser:

"Chrome Share Long Screenshots. Hiermee kan de UI lange screenshots bewerken en delen op Android".

Op dit moment zijn er alleen verwijzingen naar de functie gespot in het Chromium Gerrit. We kunnen dus nog niet voorspellen wanneer de lange screenshots in de publieke versie van Chrome beschikbaar worden.

