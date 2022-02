Google Chrome maakt het makkelijker om wachtwoorden te onthouden

Een nieuwe functie voor de wachtwoordmanager van Google Chrome is in ontwikkeling. Hiermee kun je handmatig wachtwoorden toevoegen en handige opmerkingen plaatsen om het overzicht te bewaren.

Dit is ontdekt door Reddit-gebruiker Leopeva64-2, die opmerkt dat de functie nu te gebruiken is in versie 101 van Chrome Canary, de variant van de browser die wordt gebruikt voor het testen van nieuwe functies voordat ze openbaar worden.

Het handmatig toevoegen van wachtwoorden geeft je betere controle over de informatie die is opgeslagen in de wachtwoordmanager van Chrome. Dit moet het makkelijker maken wachtwoorden weg te halen die meerdere keren zijn opgeslagen, of om gegevens toe te voegen, zoals de bijbehorende gebruikersnamen.

(Image credit: u/Leopeva-2)

Daarnaast is er een ruimte toegevoegd om notities te plaatsen bij wachtwoorden. Dit kan handig zijn om antwoorden op beveiligingsvragen op te slaan, of de datum waarop je jezelf hebt aangemeld voor die specifieke website. Zo kun je in een oogopslag zien welke accounts je nauwelijks gebruikt.

In de post op Reddit worden enkele zorgen aangehaald met betrekking tot de encryptie. Het is echter onwaarschijnlijk dat de informatie in het notitieveld op dezelfde plek is opgeslagen als het wachtwoord.

Aangezien de meeste wachtwoordmanagers ook alle informatie beschermen die naast de daadwerkelijke wachtwoorden is opgeslagen, lijkt het ons onwaarschijnlijk dat Google dit over het hoofd zou zien. Al weten we het pas zeker wanneer de functie naar de openbare versie van Chrome komt.

Volgens een bericht van Neowin kan deze functie ook naar Microsoft Edge komen, aangezien deze browser ook op Chromium is gebaseerd. Het is echter nog te vroeg om daarover te speculeren. Op dit moment kunnen we niets vinden wat erop wijst dat de functie wordt getest in Microsoft Edge Insider-kanalen.

Voor de meeste Chrome-gebruikers zal deze nieuwe feature geen wereld van verschil maken, maar het is handig om de mogelijkheid te hebben, Zo kun je kleine beetjes aan informatie opslaan die bij een specifieke website horen. Aangezien de functie in de testfase zit, is de kans aanwezig dat hij niet in de openbare versie van Chrome wordt uitgebracht. Wat ons betreft zou dat erg jammer zijn.

Analyse: Wat is het risico?

Het online opslaan van wachtwoorden of gevoelige informatie kan wat zorgen opwekken, maar Chrome is voorzien van genoeg functies om je gerust te stellen. Zo kan de wachtwoordmanager je een opmerking geven wanneer een wachtwoord zwak is, of is verschenen in een datalek.

Om je wachtwoorden te controleren hoef je alleen maar op het sleutelpictogram te klikken wat onder je profiel verschijnt, of je kunt handmatig ‘chrome://settings/passwords’ typen in de adresbalk. De functie zal je ook vertellen of je enkele wachtwoorden moet bijwerken omdat ze zijn gehackt.

Dit laat zien dat het belangrijk is om individuele wachtwoorden te gebruiken voor elk account wat je gebruikt. Dat is echter een lastige taak als je geen goede wachtwoordmanager gebruikt.

Als deze informatie niet genoeg is om je gerust te stellen, kun je beter een toegewijde dienst zoals LastPass gebruiken. Je kunt ook nog altijd ouderwets je wachtwoorden met pen en papier noteren.