Google belooft probleem met de gezichtsherkenning van de Pixel 4 op te lossen

Als je het nieuws over de Google Pixel 4 een beetje hebt gevolgd sinds de lancering vorige week, dan heb je waarschijnlijk ook gehoord over de problemen met de gezichtsherkenning. Dit maakt de smartphone een stuk minder veilig - maar nu lijkt Google met een oplossing te komen.

De Pixel 4 gebruikt gezichtsherkenning om de telefoon te ontgrendelen, maar al gauw werd bekend dat dit niet zo veilig is als aanvankelijk gedacht werd. Het belangrijkste probleem is dat je de telefoon kan ontgrendelen met je ogen dicht - dat betekent dat iemand je smartphone voor je gezicht kan houden terwijl je slaapt en hem kan ontgrendelen zonder dat jij het door hebt.

Natuurlijk is het zo dat als iemand je telefoon ontgrendelt terwijl je slaapt, ze dit ook kunnen doen met je vingerafdruk. De meest veilige optie is het gebruiken van een wachtwoord, PIN of een patroon. Maar voor de Google Pixel 4 is het niet eens nodig om de smartphone aan te raken, je hoeft hem alleen maar boven of voor je gezicht te houden.

Maar, daar komt binnenkort dus verandering in. Een woordvoerder van Google heeft dit bevestigd aan TechRadar. "We zijn bezig met een optie voor gebruikers waar het vereist is dat ze hun ogen open hebben om hun telefoon te ontgrendelen, dit zal in een software-update geleverd worden die de komende maanden uitgerold wordt. Dus het enige wat je nu hoeft te doen is wat meer te letten op je telefoon, tot je over een paar maanden de update kunt installeren en de eye-T ondersteuning geleverd krijgt".

We werken aan een optie voor gebruikers waar het vereist is dat ze hun ogen open hebben, wanneer ze de telefoon ontgrendelen. Google

"In de tussentijd, als Pixel 4-gebruikers zich zorgen maken en bang zijn dat iemand hun telefoon ontgrendelt terwijl ze slapen, dan kunnen ze een beveiligingsfunctie activeren die een pin, patroon of wachtwoord vereist om de telefoon te ontgrendelen. Pixel 4 gezichtsherkenning voldoet wel aan de beveiligingsvereisten als een sterke biometrie, en kan gebruikt worden voor betalingen en app authenticatie, inclusief bank apps. Hij biedt weerstand tegen ongeldige ontgrendeling pogingen door middel van andere manieren zoals met een masker".

Het afgelopen jaar ontstonden er meerdere problemen met gezichtsherkenning als ontgrendelingsmethode voor smartphones - toen de Samsung Galaxy S10 werd gelanceerd in februari ontdekten mensen al snel dat de gezichtsherkenning ook iemand die leek op de eigenaar van de telefoon accepteerde als de eigenaar. Of een foto, of video van de eigenaar was ook al genoeg om de telefoon te ontgrendelen.

Dus, als het ontgrendelen van je smartphone met gezichtsherkenning populair wordt in de toekomst, dan zullen smartphonefabrikanten een manier moeten vinden om ervoor te zorgen dat het veilig en betrouwbaar is.