Google Assistant update zou "Hey Google" overbodig kunnen maken

Het kan binnenkort makkelijker worden om je smart home te bedienen met behulp van Google Assistant. Met "Custom Quick Phrases" zou je namelijk niet langer "Hey Google" moeten zeggen voor je de spraakassistent een opdracht geeft.

Quick Phrases zijn op dit moment al beschikbaar op de Google Nest Hub Max en Pixel 6, maar uitsluitend in het Engels. Eenmaal ingeschakeld kun je Google vragen om het licht aan te doen of het weerbericht te vertellen zonder eerst "Hey Google" te zeggen.

Op dit moment werkt de feature alleen met bepaalde opdrachten die vooraf ingesteld zijn door Google zelf. Het lijkt er echter op dat dit binnenkort een update krijgt waardoor je meer mogelijkheden krijgt.

Wat kan je zoal zeggen?

9to5Google (opens in new tab) heeft stukjes code gespot met verschillende nieuwe Quick Phrases, waaronder "Hoe laat staat mijn alarm ingesteld?", "Sla dit nummer over" en "Maak een herinnering aan". Maar wat interessanter is, zijn stukjes code die verwijzen naar Quick Phrases die je zelf kan instellen.

Het is nog niet duidelijk hoe de functie precies zal werken, maar Google heeft al een waarschuwing gecodeerd dat "er een paar regels zijn om ervoor te zorgen dat deze [Quick Phrases] goed werken, en je zult worden begeleid als er problemen zijn." Het lijkt erop dat je bijgevolg geen volledige carte blanche krijgt, maar dat je aan bepaalde richtlijnen moet gehoorzamen.

Voor nu lijkt het erop dat deze functie alleen voor de Nest Hub Max is. De reguliere Quick Phrases zijn echter beschikbaar op de Pixel 6, dus de kans bestaat dat deze update ook voor de telefoons van Google is. Wellicht zien we dit als nieuwe feature op de Pixel 7 bij zijn lancering in oktober.