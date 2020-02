Deze Chromebooks kosten nu minder dan 250 euro!

De beste Chromebooks zijn meer dan alleen lichtgewicht alternatieven voor Windows-laptops. Deze toestellen houden zich staande tegen enkele van de beste laptops als het gaat om productiviteit, multi-tasking, beveiliging en het streamen van je favoriete films en tv-programma's. Zelfs de non-premium Chromebooks zijn krachtig genoeg voor de meeste dagelijkse taakjes.

Als je geen krachtige onderdelen nodig hebt en al je belangrijke taken zoals tekstverwerking en spreadsheets in de Chrome-browser kunt uitvoeren, dan is een van deze Chromebooks misschien wel iets voor jou. Je bespaart niet alleen geld, maar ook batterij, aangezien Chromebooks bekend staan om hun lange uithoudingsvermogen.

Chromebooks zijn sowieso al goedkoop en genieten tegelijk regelmatig van kortingen. Deze week zijn we op zoek gegaan naar enkele Chromebooks voor minder dan 250 euro. We hebben bovendien exemplaren met zowel een AZERTY- als QWERTY-toetsenbord gezocht!

Deze Chromebook deals mag je niet missen

Acer Chromebook 314 voor €249 i.p.v. €299 (QWERTY) Deze Acer Chromebook is een leuke no-nonsense Chromebook. Hij is uitgerust met 4GB RAM, een Intel Celeron processor en 32GB RAM-geheugen, waarmee hij in de basisklasse terechtkomt. Een touchscreen is hier niet aanwezig. De behuizing van deze Chromebook is tot slot van aluminium waardoor hij niet alleen erg licht is, maar ook krasbestendig.Deal bekijken

Acer Chromebook 315 voor €249 i.p.v. €299 (QWERTY) Deze Acer Chromebook 315 heeft een beentje voor op menig concurrent. Hij is namelijk nog steeds een van de weinig Chromebooks met een numeriek klavier. Met zijn display van 15,6 inch is hij ook iets groter dan de gemiddelde Chromebook. Daarmee is hij ideaal voor gebruikers die een Chromebook willen, maar niet zo houden van kleine displays en graag een numeriek klavier hebben.Deal bekijken

HP Chromebook 14 voor €239 i.p.v. €289 (QWERTY) De HP Chromebook 14 is een leuk instapmodel en geeft je alle voordelen van een Chromebook tegen een betaalbare prijs. Net zoals alle Chromebook heeft hij een lange batterijduur en een compacte vormfactor. Opgelet: een touchscreen krijg je hier niet.Deal bekijken

Lenovo Chromebook C340 voor €249 i.p.v. €349 (QWERTY) Deze Chromebook C340 van Lenovo is in september 2019 gelanceerd en geniet nu al van een flinke korting op zijn lage prijs. Met 64GB opslag, 4GB RAM en een Intel Celeron presteert hij prima voor een Chromebook. Met zijn 360°-touchscreen is hij tevens geschikt voor entertainment. Een ideale alleskunner!Deal bekijken

Acer Spin CP311 voor €249 i.p.v. €349 (QWERTY) De Acer Spin CP311 lijkt sterk op de Lenovo Chromebook C340 hierboven. Ook deze Chromebook heeft een 360°-scharnier en touchscreen van 11,6 inch. De interne opslag is hier slechts 32GB en omdat deze Chromebook iets ouder is, zijn de prestaties op papier ook iets minder. In de praktijk zal je hier waarschijnlijk weinig van merken.Deal bekijken

Asus Chromebook C423NA voor €239 i.p.v. €349 (QWERTY) De Asus Chromebook C423NA is eveneens erg basic. Deze Chromebook heeft een display van 14-inch (geen touchscreen), 4GB RAM, een Intel Celeron-processor en 32GB interne opslag. De aluminium behuizing en dunne schermranden maken het geheel tot slot erg licht en compact.Deal bekijken

