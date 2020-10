Ghost of Tsushima 2? Vacature wijst op nieuwe content PS5

Komt er een sequel van Ghost of Tsushima of nieuwe content voor de huidige game naar de PlayStation 5? Een vacature van ontwikkelaar Sucker Punch hint hier namelijk wel naar.

Een van de vereisten voor de functie van verhalend schrijver bij de ontwikkelaar is dat deze persoon een "verlangen moet hebben om verhalen te schrijven die zich afspelen in het feodale Japan". Kennis van de geschiedenis van die tijdsperiode zou bovendien een bonus zijn.

Als je Ghost of Tsushima gespeeld hebt, weet je dat de game plaatsvindt in 1274. Dit kan gezien worden als "het feodale Japan". Het is dus mogelijk dat deze werknemersvacature inhoudt dat er een compleet nieuwe Ghost of Tsushima-game naar de PS5 komt. Natuurlijk kan het ook gaan om een DLC of een uitbreiding van de Legends-multiplayer modus van de huidige game.

We weten al dat Ghost of Tsushima speelbaar zal zijn op de PlayStation 5 in 60 fps wanneer de nieuwe consoles volgende maand verschijnen. De zoektocht naar een narratieve schrijver kan dus ook bedoeld zijn voor een standalone uitbreiding van de game.

Recentelijk is Ghost of Tsushima: Legends uitgebracht. De gratis multiplayer voor de basisgame zou erop kunnen duiden dat Sucker Punch nog meer content wil toevoegen.

(Image credit: Sucker Punch)

Zoals het ernaar uitziet zijn er een aantal missies te voltooien in een co-op modus voor twee spelers. Ook is er een survival mode voor vier spelers, waarin je het opneemt tegen hordes aan vijanden.

Er is genoeg om enthousiast over te zijn als je van Ghost of Tsushima houdt. Op welke manier er in de toekomst iets wordt toegevoegd, een nieuw verhaal in het feodale Japan zal hoe dan ook een uitstekende aanvulling zijn.