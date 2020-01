Gerucht: Samsung Galaxy S20 Ultra nieuwe naam Galaxy S11 vlaggenschip

De Samsung Galaxy S20 serie komt naar verluidt negen jaar eerder dan verwacht. Een nieuwe leak suggereert een theorie die we eerder dit jaar al gehoord hebben: Samsung slaat de getallen 11 tot en met 19 over in de S-serie. Er komt dus hoogstwaarschijnlijk geen Samsung Galaxy S11 in 2020.

De vooralsnog onbevestigde geruchten gaan nog een stapje verder dit keer, door te stellen dat Samsung geen Galaxy S20e (of Galaxy S11e) zal produceren. In plaats daarvan start de S20-serie met de reguliere Samsung Galaxy S20, vervolgens komt er een Galaxy S20 Plus, én als kers op de taart brengt het een Galaxy S20 Ultra uit. Deze informatie meldt hoesjesmaker Schnailcase.

Het gerucht wordt verder aangesterkt door de verschillende schermgroottes te koppelen aan de nieuwe namen.

De Galaxy S10 line-up verscheen in 2019 in vier verschillende edities. De Galaxy S10e was de kleinste en meest betaalbare, en het meeste geld moest je neerleggen voor de speciale Galaxy S10 5G, die bovendien iets later verscheen dan de rest. Al deze geruchten doen echter niets af aan het feit dat de Galaxy S10 Lite er zeer waarschijnlijk binnenkort ook aankomt.

De Galaxy S20-toestellijn lijkt standaard 5G met zich mee te krijgen, aangezien de Snapdragon 865, de nieuwe high-end chip van Qualcomm en gebruikt door Samsung in onder meer de VS, standaard 5G-ondersteuning vereist. Of de Exynos-equivalenten die in Europa verschijnen eenzelfde 5G-ondersteuning vereisen, durven we op dit moment nog niet met zekerheid te stellen.

Wijzigingen in line-up

De stap van S10 naar S20 komt nog altijd redelijk uit het niets, maar helemaal ongekend is het niet in de wereld van tech. Denk bijvoorbeeld aan Microsoft, dat uit het niets naar Windows 10 overstapte. Of Apple, dat de iPhone 9 liet voor wat het is. En de Xbox 360 kreeg zijn naam waarschijnlijk omdat Microsoft niet wilde dat een Xbox 2 met een PlayStation 3 moest concurreren.

De shift van vier naar drie toestellen van Samsung is net iets interessanter dan bovenstaande gevallen. Dit komt voornamelijk omdat Samsung 5G-ondersteuning voor de gehele S20-generatie wil hebben. Dit elimineert de behoefte voor een speciale S20 5G uitvoering.

De Galaxy S20 is het basismodel met een 6,2 inch display. Zowel de specs als het design moet iets minder vooruitstrevend zijn dan zijn duurdere broertjes, waardoor hij op papier in hetzelfde vaarwater komt als de S10e. De kleine 2019 krachtpatser van Samsung beschikt echter over een 5,8 inch display, waardoor je de S20 waarschijnlijk niet zo heel compact kunt noemen.

De Galaxy S20 Plus vervangt de S10 en S10 Plus met een 6,7 inch display. De ultieme Galaxy-ervaring vinden gebruikers terug in de Galaxy S20 Ultra. Deze toptelefoon moet verschijnen met een 6,9 inch display.

We zijn ervan overtuigd dat dit zeker niet het laatste nieuws is rondom de Galaxy S20. Tot aan het MWC 2020 zullen we waarschijnlijk elke week wel voorzien worden van interessante nieuwtjes over de te verschijnen telefoons.