Gerucht: iPhone 11 wordt op 10 september gelanceerd

We wachten allemaal met smart op de lancering van Apple's nieuwste model, de iPhone 11 en het lijkt erop dat de datum nu is vrijgegeven.

Zelf hadden wij ook 10 september voorspeld. En nu blijkt dat deze voorspelling klopte, althans als we de geruchten moeten geloven.

Sinds donderdag is er een nieuwe beta versie van iOS 13 beschikbaar voor ontwikkelaars en daarin zou de lanceringsdatum van de iPhone 11 verstopt zitten. iHelpBR vond in de code een verzamelpagina genaamd 'HoldForRelease', op de pagina wordt een afbeelding van de homepage getoond met daarop het kalendericoon. De kalender is gezet op dinsdag 10 september.

Vorige iPhone lanceerdata Dinsdag 10 september 2019: iPhone 11 lancering? Woensdag 12 september 2018: iPhone XS/XS Max/XR Dinsdag 12 september 2017: iPhone X/8/8 Plus Woensdag 7 september 2016: iPhone 7/7 Plus Woensdag 9 september 2015: iPhone 6S/6S Plus Dinsdag 9 september 2014: iPhone 6/6 Plus Dinsdag 10 september 2013: iPhone 5S/5C Woensdag 12 september 2012: iPhone 5 Dinsdag 4 oktober 2011: iPhone 4S Maandag 7 juni 2010: iPhone 4 Maandag 8 juni 2009: iPhone 3GS Maandag 9 juni 2008: iPhone 3G



Dinsdag 9 januari 2007: iPhone

Het klinkt misschien wat vergezocht, maar vorig jaar werd dezelfde ontdekking gedaan in iOS 12. Daarin was te zien dat de kalender op woensdag 12 september stond en uiteindelijk bleek dat ook de lanceringsdatum te zijn van de iPhone XS/XS Max en XR. De kans is dus groot dat de lancering van de iPhone 11 daadwerkelijk op 10 september plaatsvindt.

Wat deze datum ook bevestigt is dat Apple niet graag aankondigingen van telefoons doet op maandag en de voorkeur lijkt te geven aan dinsdag of woensdag. En 10 september valt op een dinsdag.

Als deze datum klopt, dan kun je vanaf 20 september de iPhone 11 bestellen.