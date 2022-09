Gebruiker meldt derdegraads brandwonde door Samsung Galaxy Watch

Samsung heeft geen goede reputatie op vlak van explosies en brand in zijn producten (dan hebben we het over jou, Galaxy Note 7). Een recent bericht van een Galaxy Watch Active 2 gebruiker die wakker werd met een brandwonde op zijn pols, helpt daar niet bepaald bij.

Fitnesstrackers zijn niet alleen handige hulpmiddelen om je gezondheid te monitoren, maar houden ook je slaap in de gaten. Het is daarom de bedoeling dat je ze bijna altijd draagt en allen uit doet wanneer ze moeten opladen.

Toch wil je misschien twee keer nadenken voor je 24/7 een fitnesstracker draagt. Reddit gebruiker TheMattsterOfSelf beweert namelijk dat de Samsung Galaxy Watch Active 2 hem een derdegraads brandwonde gaf tijdens het slapen.

De post in r/WellThatSucks toont de wonde (opens in new tab) naast de achterkant van het horloge. In de opmerkingen legt TheMattsterOfSelf uit dat het horloge een "Active 2 44mm Bluetooth-model" is dat hij al enige tijd gebruiken om zijn slapeloosheid onder controle te krijgen.

Laten we hopen dat de Samsung Galaxy Watch 5 dit probleem niet heeft... (Image credit: Basil Kronfli / TechRadar)

Dit is niet de eerste keer dat de smartwatches van Samsung worden beschuldigd van een verbrande pols in plaats van verbrande calorieën. Een onderzoek voor een mogelijke collectief proces (opens in new tab) behandelt andere meldingen van Galaxy Watches die brandwonden en andere verwondingen veroorzaken.

Tegelijk is Samsung niet de enige met dit probleem. Fitbit moest eerder dit jaar miljoenen van Fitbit Ionic horloges terugroepen nadat meerdere gebruikers brandwonden kregen.

Blijkbaar raakten de Fitbit horloges oververhit door problemen met hun lithium-ion batterijen. Als een lithiumcel beschadigd raakt, of om welke reden dan ook kortgesloten wordt, is het mogelijk dat die oververhit raakt. Dat zorgt dan weer voor een kettingreactie waardoor andere cellen beschadigd raken en heet genoeg worden om brandwonden te veroorzaken.

De oorzaak van de brandwonde door het horloge van Samsung is nog niet duidelijk. Het gaat om een iets ouder model en naarmate je een batterij leegmaakt en weer oplaadt, gaat de gezondheid achteruit. Het kan dat de gezondheid van de batterij zodanig slecht was dat het voor oververhitting zorgde.