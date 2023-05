Gaming Chromebooks met een Nvidia RTX grafische kaart? Ja, graag!

"Chromebooks zijn niet geschikt voor gaming!" Dit is een uitspraak die menig techjournalist al (keer op keer) heeft gedaan in reactie op de vraag wat voor laptop een familielid moet kopen voor een kind dat wil kunnen gamen.

Misschien zal die uitspraak binnenkort niet per se meer nodig zijn. Google is ons inmiddels al een tijdje aan het voorbereiden voor het idee van ‘gaming Chromebooks’, maar tot nu toe zijn we nog niet echt overtuigd . "Gaming-laptops" met ChromeOS, zoals de (verder) redelijk indrukwekkende Acer Chromebook 516 GE , draaien games niet eens lokaal op de laptop zelf. In plaats daarvan zijn ze afhankelijk van cloudstreamingdiensten zoals GeForce Now en Xbox Game Pass .

Toch zijn we hier wel fans van Google's goedkopere laptopvarianten. De beste Chromebooks kunnen voor allerlei taken erg handig zijn, maar cloud gaming staat eigenlijk nog in de kinderschoenen en is ook voor velen nog niet echt een reële optie vanwege hoge abonnementskosten of hoge vereiste internetsnelheden. Daarom is Google's nieuwste plan toch wel erg interessant: het introduceren van Nvidia's krachtige RTX-grafische kaarten op een paar nieuwe Chromebooks.

RTX on

Laten we nog maar niet te hard van stapel lopen, want we krijgen binnenkort echt nog geen Chromebook te zien met bijvoorbeeld de enorm krachtige RTX 4090 (en misschien krijgen we die sowieso nooit te zien).

In plaats daarvan lijkt het erop, volgens een verslag van 9to5Google , day Google een intern prototype heeft, genaamd ‘Hades’. Die laptop zou beschikken over de meer betaalbare (en momenteel technisch gezien onaangekondigde) RTX 4050 en een 13e-generatie Intel CPU met DDR5-werkgeheugen. In de Chromium Gerrit-code wordt verder ook nog verwezen naar twee verschillende Chromebooks met de codenamen ‘Cora’ en ‘Zeus’, maar het is nog niet bekend welke laptopfabrikant deze modellen aan het ontwikkelen is.

Gamen op Chromebooks is iets waar Google al lang naar streeft en naartoe heeft gewerkt. Zo heeft de zoekmachinegigant bijvoorbeeld al ondersteuning voor de Play Store geïmplementeerd en samengewerkt met Valve om het populaire game-platform Steam beschikbaar te maken op ChromeOS.

Zonder een specifieke, discrete GPU zijn gaming-prestaties op zijn minst gezegd beperkt. We hebben het eerder wel gehad over de potentie van gamen via geïntegreerde graphics en de indrukwekkende kracht van AMD’s nieuwe Z1 APU (die we recentelijk ook in de Asus ROG Ally gaming-handheld terugvonden) valt niet te ontkennen. Toch kunnen geïntegreerde grafische kaarten nog niet echt helemaal concurreren met de discrete grafische kaarten die in de beste gaming-laptops zitten.

De RTX 4050 zal waarschijnlijk niet een van de beste grafische kaarten op de markt worden, maar hij zou de beste pc-games wel prima 'natively' moeten kunnen draaien, in ieder geval in 1080p. Dat zou ook prima zijn, want de meeste Chromebooks hebben ook geen display met een hele hoge resolutie. Voor de meest premium Chromebooks zou je met Nvidia’s laatste generatie van GPU's eventueel nog de enorm handige DLSS 3 upscaling-technologie kunnen gebruiken voor beter prestaties in QHD of hoger.

Gamen met een Chrome accent

Het is tot nu toe een beetje een zwaar jaar geweest voor Nvidia en er is dan ook veel kritiek geweest op de enorm hoge prijzen die Nvidia rekent voor zijn meest krachtige grafische kaarten. Tegelijkertijd worden Intel’s Arc-GPU's in een rap tempo verbeterd en is AMD de wereld van handheld-gaming betreden. Het is dus fijn om te zien dat Nvidia nu ook stappen onderneemt om gaming wat toegankelijker te maken dankzij zijn eigen grafische kaarten.

Het toevoegen van RTX-kaarten aan Chromebooks is een grote stap voor Nvidia en het ziet ernaar uit dat Google deze samenwerking ook erg serieus neemt. <eerdere nieuwe features zijn al gespot in de Chromium-database. Deze features moeten er allemaal voor zorgen dat ‘Cora’ en ‘Zeus’ competente gaming-apparaten worden.

Ze zullen worden voorzien van de nieuwe, snelle DDR5 RAM en dit werkgeheugen lijkt niet te worden gesoldeerd op het moederbord van de Chromebooks en dat is opvallend, omdat dit meestal het geval is. Dat betekent dat je eventueel je RAM ook kan upgraden als je de behuizing opent. Dat is een handige feature voor een gaming-laptop, aangezien RAM-vereisten van games steeds verder omhoog gaan .

Verder zijn er ook nog twee nieuwe features ontwikkeld (met gaming in gedachten) op het gebied van stroomverbruik en de batterij. De eerste van deze features is een geüpgraded vermogen (tot 240W) via in ieder geval één USB-C-poort. De tweede feature is een slimme ontwikkeling waarmee de Chromebook rechtstreeks stroom van het stopcontact kan gebruiken en zijn eigen batterij kan omzeilen, zolang hij verbonden is met het stopcontact. Op die manier kunnen de thermische prestaties worden verbeterd en blijft je batterij langer "gezond".

Dit klinkt allemaal erg veelbelovend, maar we vragen ons nog wel af wat de doelgroep voor deze Chromebooks is, net als we deden toen de originele ‘gaming Chromebooks’ arriveerden. Chromebooks zijn tot nu toe over het algemeen vooral lichtgewicht, betaalbare laptops geweest, die ook vooral op jongere (of minder technisch aangelegde) gebruikers zijn gericht. Kinderen houden dan vaak wel van gamen, maar ze blijken hiervoor vaker gebruik te maken van telefoons en consoles dan van pc's. Ook zijn de kinderen zelf niet degenen die de beslissingen maken rondom de aankoop van een laptop.

Uiteindelijk zouden we het zeker mooi vinden om een upgrade met betere gaming-prestaties te zien voor een van onze favoriete Chromebooks (de geweldige modulaire Framework Laptop Chromebook Edition ), maar we weten niet echt wie zo'n apparaat dan ook echt gaat kopen.