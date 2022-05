FIFA-games gaan voortaan door het leven als EA Sports FC

EA heeft aangekondigd dat de FIFA-reeks zijn licentie met de overkoepelende voetbalorganisatie verliest. Daardoor verdwijnt ‘FIFA’ uit de naam en gaan de games voortaan door het leven als EA Sports FC.

Dit nieuws komt na maanden aan speculatie over dat FIFA 22 de laatste FIFA-game zou zijn. EA maakte de overweging om de naam te veranderen vanwege de hoge licentiekosten die eraan zijn verbonden.

In een post op de website van EA vertelt Cam Weber van EA Sports dat de game volgend jaar een nieuwe naam krijgt. Verder wordt er ook gegarandeerd dat de meeste partnerschappen van EA in stand blijven. Namen van clubs, competities en spelers zullen dus veelal hetzelfde blijven.

“Alles aan onze games waar je van houdt, wordt onderdeel van EA Sports FC. Dezelfde geweldige ervaringen, modi, leagues, toernooien, clubs en atleten zullen er zijn”, aldus Weber.

“Ultimate Team, Carrière, Pro Clubs en VOLTA zijn allemaal aanwezig. Onze unieke licentieportfolio geeft ons toegang tot 19.000+ spelers, 700+ teams, 100+ stadions en 30 competities. We hebben hier decennialang in geïnvesteerd. Hieronder vallen exclusieve partnerschappen met de Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, MLS en meer.”

Weber zegt verder dat de naamsverandering meer zal omvatten en dat EA van plan is om te innoveren: “EA Sports FC is een symbool voor verandering”. Op welke fronten de game gaat vernieuwen, is nog niet bekend.

Nog een potje

Ondanks dat de naam gaat veranderen, is FIFA 22 niet de laatste game die de FIFA-titel zal dragen. Er komt nog één FIFA-game later dit jaar. Weber vertelt in de post: “Op dit moment willen we onze meest uitgebreide voetbalgame ooit uitbrengen onder de FIFA-naam, nog een laatste keer.”

“We zijn toegewijd om ervoor te zorgen dat de volgende FIFA-game de beste in de reeks zal zijn, met meer modi, WK-content, clubs, competities en meer.”

Als je benieuwd bent naar EA Sports FC hebben we slecht nieuws, volgens de post van EA komt er geen nieuwe informatie tot de zomer van 2023.

Deze verandering luidt het einde in van een 30-jarige partnerschap tussen EA en de FIFA. Wat de invloed zal zijn van de naamsverandering, gaan we in de toekomst zien.