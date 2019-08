Facebook-app krijgt Dark Mode

Facebook is bezig met de ontwikkeling van een donkere modus, zo laat Jane Manchun Wong weten in haar blog. Jane staat bekend om haar onthullingen over software die ze te weten komt door het onderzoeken van de broncode van programma's.

"Het lijkt erop dat deze Dark Mode zich bevindt in een vroeg stadium van de ontwikkeling. Op dit moment zijn er alleen nog bepaalde delen van de app aangepast om de donkere modus te ondersteunen. Bijvoorbeeld donkere tekst die op een donkere achtergrond wordt weergegeven en vice versa." Aldus Wong.

De Dark Mode is bedoeld voor 's avonds laat of 's nachts, zodat het prettiger is voor je ogen wanneer je de app gebruikt. Vanwege de nieuwe FB5 interface, die begin dit jaar werd geïntroduceerd, was de app namelijk nog feller en witter geworden. En dat was dan met name 's nachts heel onaangenaam voor je ogen.

Voor zover bekend is de donkere modus alleen nog in ontwikkeling voor de Facebook Android-app. Wong heeft de testversie van de Dark Mode namelijk gevonden in de broncode van de Android-app.

De verwachting is wel dat iOS-gebruikers de update ook zullen krijgen. Wanneer dit zal zijn, daar kan ook Wong geen voorspellingen over doen. Al zegt ze wel dat er aardig wat tijd in gaat zitten, om een Dark mode te ontwikkelen voor een app van deze omvang. We moeten dus nog even geduld hebben.

De 10 beste Android smartphones van 2019: welke zou jij kiezen?

Via Android Police