F1 Manager 2022 trailer: Formule 1 oogt gedetailleerder dan ooit

We hebben eindelijk een blik kunnen werpen op F1 Manager 2022. Het is de eerste keer dat Frontier Developments een autosport-manager uitbrengt, maar het ziet eruit dat elk detail doorslaggevend is.

Frontier Developments heeft een spel gemaakt voor echte fans van de technische kant van Formule 1. Er komt geen einde aan de data die je kan aanpassen om die laatste milliseconden van de rondetijd af te snoepen. Volgens de trailer kan je bijvoorbeeld grip-analyses krijgen van opkomende circuits, en die gebruiken om de correcte bandenstrategie te plannen. Zo kunnen jouw coureurs langer doorgaan voordat ze een pitstop moeten maken.

Kijk naar de trailer hieronder:

Formule 1 zou Formule 1 niet zijn als die mooie plannetjes letterlijk, en figuurlijk, in het water kunnen vallen op racedag. Het onvoorspelbare weer kan de toestand van het wegdek veranderen waardoor banden sneller slijten, en onvermijdelijke botsingen zorgen ook voor de nodige stressmomenten. In F1 Manager 2022 moet je snelle, geïnformeerde keuzes maken om het meeste uit jouw coureurs te halen.

Volgens de ontwikkelaars kan je de coureurs tijdens de race instructies geven om bijvoorbeeld op hun banden te letten, of dat ze in de aanval moeten gaan. Je kan jouw coureur ook vertellen dat ze hun plek moeten opgeven ten voordele van hun teamgenoot. Deze keuzes kunnen vergaande gevolgen hebben.

(Image credit: Frontier Developments)

Niet alleen op het circuit heb je alle touwtjes in handen. Jij neemt het personeel aan voor de research & development-teams, ontwikkelt nieuwe onderdelen voor de auto’s en zoekt voor jong talent in de lagere divisies. Dit alles terwijl je ook nog de financiën in orde moet houden.

Frontier Developments had al veel detail in Planet Coaster gestopt, dus het is geen grote verrassing dat F1 Manager 2022 zo gedetailleerd is. De trailer belooft in ieder geval wel veel goeds.

We hoeven niet lang te wachten, want F1 Manager 2022 komt op 25 augustus uit op alle grote platformen.