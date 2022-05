F1 livestream: Bekijk de GP van Monaco overal ter wereld online

We kunnen wel stellen dat we ook in Spanje weer hebben mogen genieten van een spannende race. Aankomend weekend ervaren we wellicht minder spektakel, maar wel mooie camerabeelden: we zijn weer aangekomen in Monaco! Vorig jaar zagen we Max de Monaco GP winnen, met een tweede plek voor Carlos Sainz en een derde plek voor Lando Norris. Zien we Charles Leclerc voor het eerst zijn thuiswedstrijd uitrijden, of blijft hij vervloekt in zijn eigen land?

Hieronder lees je hoe je de Grand Prix van Monaco het hele weekend bekijkt, met het tijdschema waarop de trainingen, kwalificatie en de race terug te vinden zijn.

Formule 1 Grand Prix van Monaco

Afgelopen raceweekend was het weer een race vol spektakel en drama. Charles Leclerc wist pole position te pakken en nam tijdens de race aanvankelijk de leiding. Daarna zien we vrij weinig van Leclerc, tot er in ronde 27 een replay komt, met een boardradio: de motor van de Ferrari hield er simpelweg mee op. De Monegask viel daardoor uit, wat niet bepaald gunstig is voor het wereldkampioenschap.

Red Bull overwon, maar niet zonder slag of stoot. In gevecht met George Russell weigerde DRS dienst te doen, waardoor Verstappen behoorlijk moest werken om de Brit te slim af te zijn. Na enkele rondes bleek deze gelukkig weer te werken. Na een pitstop kon Verstappen, doordat Sergio Perez de instructie kreeg om hem erlangs te laten, de strijd opnieuw aangaan en de eerste plek bemachtigen. De Mexicaanse Red Bull coureur wist zich daarna naar een tweede plek te rijden en de snelste raceronde te rijden.

Grand Prix van Monaco - Waar en wanneer? De zevende race van het 2022-seizoen wordt verreden op de straten van Monte Carlo. De baan is 3,3 kilometer lang en bevat 18 bochten. Alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux. Vrije training 1

Vrijdag 27 mei 14:00 - 15:00



Vrije training 2

Vrijdag 27 mei 17:00 - 18:00



Vrije training 3

Zaterdag 28 mei 13:00 - 14:00



Kwalificatie

Zaterdag 28 mei 16:00 - 17:00



Race

Zondag 29 mei 15:00 - 17:00

Mercedes lijkt te herstellen na een (letterlijk) hobbelige seizoenstart. Porpoising bleef de auto's meerdere races teisteren, waardoor zowel Lewis Hamilton als George Russell geen podium wisten te bemachtigen. Hamilton kreeg nog een extra uitdaging erbij: na een incident met Kevin Magnussen kwam hij achterin het veld terecht. Toch mag hij erg tevreden zijn met de vijfde plek, die met bloed, zweet en tranen is bemachtigd.

Opvallend dit weekend was Lando Norris, die voor de race onwel leek. Ondanks duidelijke aanwijzingen dat de coureur niet fit was, wist hij op een achtste plek te eindigen. Na de race werd duidelijk dat Norris tonsillitis had, ofwel een ontsteking van de keelamandelen.

Ondanks de uitval van Charles Leclerc was het voor Ferrari geen mager weekend. Carlos Sainz behaalde een vierde plek, wat het Italiaanse team 12 punten opleverde.

Valtteri Bottas lijkt zich ondertussen als een vis in het water te voelen in de middenmoot. Zijn teamgenoot Zhōu Guànyǔ viel uit na problemen met de auto, maar de Fin leek volledig in zijn element: een zesde plek.

Grand Prix van Monaco livestream Nederland

Dankzij Max Verstappen is de Formule 1 in Nederland weer helemaal terug van weggeweest. Na zijn debuut in de koningsklasse in 2015 ging het hard met de carrière van de Nederlander, alsook de groeiende schare supporters.

Vanaf 2022 zijn de uitzendrechten in Nederland in handen van Viaplay (opens in new tab), een video-on-demanddienst van het Scandinavische Nordic Entertainment Group. De streamingdienst heeft naast de uitzendrechten van de Formule 1 ook die van de Formule 2, Formule 3, Premier League (vanaf het nieuwe seizoen), Bundesliga en de PDC (darts) weten te bemachtigen.

Grand Prix van Monaco in het buitenland bekijken

Woon je in Nederland of België, maar bevind je jezelf op het moment van de Grand Prix van Monaco buiten Nederland? Geen paniek! Hieronder vind je opties om via een livestream alsnog het raceweekend te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan helpen wij jou op weg.