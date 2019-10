Essential CEO toont nieuwe smartphone met bizar design

Behoor jij tot de groep die klaagt over het gebrek aan innovatie van niet-opvouwbare smartphones? Dan is het nieuwe prototype van de fabrikant Essential een mooi bewijs dat het écht anders kan.

Uit het niets plaatste de door privéproblemen en aantijgingen geplaagde Essential CEO Andy Rubin een drietal tweets over de nieuwe Essential smartphone. Naast foto's is er ook een video geplaatst van de ultralange prototypes.

In een statement van Essential, gepubliceerd op 9to5Google, bevestigt het bedrijf dat men hard gewerkt heeft aan een revolutionair nieuw toestel. Momenteel worden de prototypes ook buiten het lab getest. In de nabije toekomst deelt het bedrijf graag meer informatie over dit project.

De smartphone, die op dit moment door het leven gaat als 'GEM', beschikt over een bijzonder lang en smal design, waarschijnlijk twee keer zo smal als de gemiddelde telefoon in 2019. Het prototype is te zien in vier bijzonder glanzende kleurversies.

Aan de voorkant zien we iets wat Rubin beschrijft als een 'nieuw UI voor een radicaal andere vormfactor'. Een afbeelding toont meerdere applicaties onder elkaar op één display, en een andere foto toont een versimpelde versie van een map-applicatie.

Afbeelding 1 van 2 Stacked apps in Essential's GEM UI (Image credit: Andy Rubin) Afbeelding 2 van 2 Essential's maps app takes us down a long and lonesome road (Image credit: Andy Rubin)

Hoewel Apple met de iPhone X het begin luidde van de beruchte notch-hype, is het de moeite waard om te vermelden dat de Essential Phone eigenlijk de eerste échte telefoon was die over een inkeping beschikte aan de voorzijde voor de frontcamera.

Voor haar nieuwe protoype lijkt Essential afgekeken te hebben bij Samsung. Het GEM prototype maakt bijvoorbeeld gebruik van een camera-uitsnede aan de bovenzijde, net als de Galaxy S10.

De eerste berichten over de Essential Phone 2 wezen op een smartphone die beschikt over een frontcamera onder het display. Of dat idee verleden tijd is, of dat de GEM naast een mogelijk Essential Phone 2 wordt gelanceerd, durven we op dit moment niet met zekerheid te zeggen.

GEM Colorshift material pic.twitter.com/QJStoiDleHOctober 8, 2019

Op dit moment is er nog niets bekend over een eventuele releasedatum. Gezien de ontwikkelingen verwachten we op korte termijn meer informatie over deze bijzondere smartphone.