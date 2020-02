Apple vreest voor tekort aan iPhones

Hoewel Apple verwacht had dat hun iPhone-productie niet belemmerd zou worden door het coronavirus, laat het bedrijf in een nieuw rapport weten dat de impact toch groter is dan initieel werd verwacht.

Na de aankondiging dat Apple zijn donaties om hulp te bieden "meer dan verdubbelt", blijven de berichten komen dat het langer duurt dan verwacht om de normale omstandigheden te herstellen. Apple verwacht nu dat het zijn opgestelde opbrengstdoelen voor dit kwartaal niet zal kunnen behalen.

Er zijn hier twee belangrijke redenen voor. Ten eerste verwacht Apple dat zijn wereldwijde iPhone-voorraden tijdelijk beperkt zullen zijn. De reden hiervoor ligt bij de nodige fabrieken die trager heropstarten dan verwacht werd.

De andere reden is dat de vraag naar de producten van het bedrijf in het algemeen is afgenomen in heel China. Daardoor wordt het ook moeilijk om Apple Stores in het land open te houden.

Dit is verre van een geïsoleerd geval in de technologiebranche. Het Mobile World Congress van dit jaar is eveneens afgelast, als gevolg van een opeenvolging aan grote merken die zich terugtrokken vanwege het virus.

Het bedrijf uit Cupertino doet er alles aan om in het rapport te benadrukken dat elke hinder voor het bedrijf slechts tijdelijk is, en dat het "fundamenteel sterk" is, dus het valt nog te bezien hoe ernstig de eventuele tekorten zijn.